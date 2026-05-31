VTV: quiénes no deberán realizar la verificación vehicular en 2026
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.
Qué autos no deben hacer la VTV en 2026
Se extendió la vigencia de la exención para los vehículos particulares nuevos. Estos son los modelos que quedan fuera del cronograma obligatorio:
- Autos 0 km: los vehículos particulares nuevos están exentos hasta cumplir cuatro años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Dato clave: Antes de la reforma, el plazo era de solo tres años.
- Motos 0 km: en el caso de los rodados de dos ruedas, la exención es de un año desde la fecha de su compra inicial.
- Trámite bienal: un punto que pocos conductores conocen es que, una vez que el auto cumple los 4 años y debe realizar su primera VTV, si tiene menos de 80.000 km y menos de 7 años de antigüedad, la vigencia de la oblea es por 24 meses (dos años), en lugar del clásico período anual.
Quiénes están exentos de pagar el trámite
Aunque el vehículo deba pasar por la inspección técnica por su antigüedad, existen grupos específicos que tienen el beneficio de la gratuidad. Para que el trámite sea sin costo ($0), el turno debe estar a nombre del beneficiario.
- Jubilados y Pensionados: deben ser mayores de 65 años y percibir el haber mínimo jubilatorio. además, el vehículo debe estar a su nombre y no superar el valor mínimo de valuación fiscal establecido por la AGIP para el impuesto de patentes.
- Personas con Discapacidad (CUD): el beneficio aplica tanto para vehículos con adaptaciones especiales como para unidades convencionales. La exención de pago también se extiende si el auto está a nombre de un tutor, cónyuge, hijo o conviviente.
- Móviles municipales y de bomberos: vehículos oficiales y de servicios de emergencia están relevados del pago.
Requisitos y documentación actualizada
- DNI vigente.
- Licencia de conducir acorde a la categoría del vehículo.
- Cédula Verde o Azul (según si es titular o autorizado).
- Seguro obligatorio con comprobante vigente.
- Oblea de GNC (si el vehículo utiliza este combustible).
- Título de propiedad (solo en la primera verificación).
No realizar la VTV a tiempo es considerado una falta grave. En CABA, las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta semestralmente según el precio de la nafta de mayor octanaje. Circular con la oblea vencida puede costar desde las 100 hasta las 400 UF, dependiendo de si el conductor solo tiene el trámite vencido o si directamente nunca lo realizó.
Consejo útil: Los turnos suelen agotarse rápidamente cerca de las vacaciones de verano e invierno. Se recomienda gestionar la reserva a través de la web oficial del Gobierno de la Ciudad con al menos 30 días de anticipación al mes que corresponda según la terminación de la patente.
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