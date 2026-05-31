VTV: quiénes no deberán realizar la verificación vehicular en 2026

Jubilados y Pensionados: deben ser mayores de 65 años y percibir el haber mínimo jubilatorio . además, el vehículo debe estar a su nombre y no superar el valor mínimo de valuación fiscal establecido por la AGIP para el impuesto de patentes.

deben ser mayores de 65 años y percibir el . además, el vehículo debe estar a su nombre y no superar el valor mínimo de valuación fiscal establecido por la AGIP para el impuesto de patentes. Personas con Discapacidad (CUD): el beneficio aplica tanto para vehículos con adaptaciones especiales como para unidades convencionales. La exención de pago también se extiende si el auto está a nombre de un tutor, cónyuge, hijo o conviviente.

el beneficio aplica tanto para vehículos con adaptaciones especiales como para unidades convencionales. La exención de pago también se extiende si el auto está a nombre de un tutor, cónyuge, hijo o conviviente. Móviles municipales y de bomberos: vehículos oficiales y de servicios de emergencia están relevados del pago.

Requisitos y documentación actualizada

DNI vigente.

vigente. Licencia de conducir acorde a la categoría del vehículo.

acorde a la categoría del vehículo. Cédula Verde o Azul (según si es titular o autorizado).

(según si es titular o autorizado). Seguro obligatorio con comprobante vigente.

con comprobante vigente. Oblea de GNC (si el vehículo utiliza este combustible).

(si el vehículo utiliza este combustible). Título de propiedad (solo en la primera verificación).

No realizar la VTV a tiempo es considerado una falta grave. En CABA, las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta semestralmente según el precio de la nafta de mayor octanaje. Circular con la oblea vencida puede costar desde las 100 hasta las 400 UF, dependiendo de si el conductor solo tiene el trámite vencido o si directamente nunca lo realizó.

Consejo útil: Los turnos suelen agotarse rápidamente cerca de las vacaciones de verano e invierno. Se recomienda gestionar la reserva a través de la web oficial del Gobierno de la Ciudad con al menos 30 días de anticipación al mes que corresponda según la terminación de la patente.