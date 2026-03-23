Video con IMÁGENES SENSIBLES: así fue el ataque fatal de patovicas contra un hombre en un bar de San Miguel

Alexis Oscar Rogers

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar mientras la causa, caratulada como homicidio, continúa en etapa investigativa.

La despedida de la hija del hombre asesinado por patovicas en un bar de San Miguel

Alexis Rogers

El hombre, que trabajaba como técnico escénico y era muy querido por sus colegas, fue despedido con conmovedores mensajes en redes sociales, entre ellos los de su hija, Naiara, quien exigió que se esclarezca el caso: “Quiero justicia por mi papá, no se merecía morir de esta forma tan horrible”, escribió la joven.

Naiara publicó una serie de mensajes en los que no solo despidió a su padre, sino que exigió que se investigue a los patovicas detenidos. “Por vos, por Francesca que no te va a poder conocer y por todos los que fueron víctimas del abuso de poder y autoridad de los patovicas de los boliches. ¡Justicia!”, expresó en una de las publicaciones.

“Descansá en paz querido viejo, te vamos a extrañar toda la vida. En cuanto me recupere te prometo que voy a luchar por justicia, no voy a bajar los brazos, vos solamente manda fuerzas”, indicó en otra y agregó: “A toda la gente que defiende lo indefendible y justicia un acto de violencia con una muerte, les deseo que nunca tengan que vivir algo así, recibir una llamada en medio de la madrugada diciéndote que mataron a tu papá de asfixia mecánica”.