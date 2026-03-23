"No merecía morir así": la despedida de la hija del hombre asesinado por patovicas en un bar de San Miguel

Alexis Oscar Rogers despedida hija (1)

La joven compartió además el video del momento en el que su padre fue atacado por los patovicas y comentó: “Me destroza tener que ver estas cosas, pero no voy a bajar los brazos, voy a luchar por vos papá te lo prometo”.

Alexis Rogers

“Pipa” Rogers estaba afiliado al Sindicato Argentino de técnicos escénicos, desde donde informaron la triste noticia y lo despidieron con un mensaje que refleja el afecto que le tenían sus colegas: “Nos vimos en la última votación, hablamos antes de ayer y te vimos… Aún nos cuesta creer tu partida. Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen. Y este año nos enviaste tu diploma de finalización del secundario porque querías esforzarte y avanzar. QEPD ¡Buena gira compañero! ¡Te vamos a extrañar mucho!”, publicaron desde la Comisión Directiva.

Alexis Oscar Rogers despedida hija (4)

Asesinato en San Miguel: cuatro patovicas detenidos

Tras los testimonios recolectados y el análisis preliminar de las imágenes, la fiscal Lorena Carpovich, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 de Malvinas Argentinas, dispuso la detención de cuatro empleados de seguridad del local.

Los imputados fueron identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50), quienes permanecen alojados a la espera de ser indagados.

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Además, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar mientras la causa, caratulada como homicidio, continúa en etapa investigativa.

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