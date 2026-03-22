MinutoUno

Patovicas mataron a un hombre a la salida de un bar en San Miguel: hay cuatro detenidos

Sociedad

La víctima quiso ingresar cuando el local ya estaba cerrado y comenzó una pelea con el personal de seguridad.

Patovicas mataron a un hombre a la salida de un bar en San Miguel: hay cuatro detenidos

Un hombre de 51 años murió tras una violenta pelea con personal de seguridad en la puerta de un local nocturno de San Miguel. Tras el deceso quedaron detenidos cuatro empleados del lugar. La Justicia intenta determinar si la víctima falleció producto de una maniobra de asfixia mientras intentaban reducirlo.

Embed - PATOVICAS MATARON a un HOMBRE de 51 AÑOS

NOTICIA EN DESARROLLO

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas