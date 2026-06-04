Video impactante: un taxista frenó en un semáforo y ocurrió lo inesperado

taxi bahia blanca

Las circunstancias en las que ocurrió el incidente fueron claves para no lamentar daños mayores. Como ocurrió durante la madrugada, la calle estaba desolada. Además, la explosión detonó cuando el coche estaba detenido, evitando así que se desencadene un accidente.

La secuencia completa quedó registrada en una cámara de seguridad instalada en la cuadra, lo que permitió observar la magnitud del impacto en un horario de escasa circulación.

Sin víctimas ni daños a terceros

Al momento del estallido, el taxi se encontraba solo en la vía pública, lo que evitó una tragedia mayor, ya que no había peatones cruzando ni otros autos esperando el cambio de luces en las inmediaciones.

Las autoridades locales y peritos trabajan ahora para determinar si el equipo de gas contaba con las revisiones técnicas obligatorias y si la oblea de seguridad estaba en vigencia.

Un incendio vehicular fue controlado por vecinos y bomberos de Rawson



Durante la madrugada de este jueves, personal de Bomberos Voluntarios de Rawson, en Chubut acudió a un llamado por un incendio en un vehículo Peugeot 208 en calle Congreso Nacional al 400.

Al arribar al lugar, el fuego ya había sido extinguido por personas presentes. Luego, la dotación realizó tareas de prevención y seguridad, verificando la ausencia de riesgos de reignición y asegurando la zona.

En la oportunidad participaron de la intervención el Suboficial Mayor Gustavo Muñoz, el Sargento Primero Franco Messina y la Bombero Martina Álvarez.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y los motivos del siniestro son materia de investigación.