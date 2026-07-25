El feriado sorpresivo que finalizará julio con un fin de semana largo
Un nuevo feriado y fin de semana largo beneficiará a varios vecinos bonaerenses, que podrán aprovechar unos días extra de descanso y organizar una escapada.
El calendario de feriados nacionales no contempla nuevas jornadas de descanso durante lo que queda de julio, por lo que trabajadores y estudiantes deberán esperar un tiempo más para volver a disfrutar de un día libre. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires la situación es diferente y algunos vecinos tendrán una fecha especial para cortar con la rutina.
En una localidad bonaerense se estableció un feriado por el aniversario de su fundación, una celebración que permitirá a parte de la comunidad acceder a un día de descanso adicional. La medida afectará el funcionamiento habitual de distintas actividades, aunque contará con algunas excepciones según el sector y las obligaciones laborales.
Este nuevo feriado y fin de semana largo representa una oportunidad para que los habitantes puedan organizar actividades recreativas, aprovechar el tiempo libre y participar de los festejos vinculados a la historia de su localidad.
Los motivos del feriado a fines de julio del 2026
A diferencia del calendario de feriados nacional, la provincia de Buenos Aires dispone de fechas especiales que permiten a distintos municipios, localidades y pueblos celebrar sus aniversarios con jornadas de descanso para sus habitantes.
En esta oportunidad, la localidad beneficiada será Los Indios, perteneciente al partido de Rojas, que tendrá un feriado local por su aniversario fundacional. La fecha elegida corresponde al 31 de julio de 1911, cuando se inauguró oficialmente la estación ferroviaria “Los Indios”, ubicada dentro del ramal que conectaba las localidades bonaerenses de Rawson y Arribeños.
Este feriado y fin de semana largo no tendrá alcance para toda la comunidad, ya que la medida se aplicará únicamente al sector público y a los trabajadores del Banco Provincia. En el caso de los empleados del sector privado, deberán esperar la decisión de cada empleador para determinar si se suma o no a la jornada de descanso.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles
Dentro del calendario de feriados 2026, algunas fechas se mantienen sin modificaciones y no pueden trasladarse. Estas jornadas de descanso se celebran en los días establecidos originalmente:
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
Además, el calendario contempla feriados trasladables, cuyas fechas pueden modificarse para fomentar fines de semana largos y promover el turismo interno. Las jornadas previstas son:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Estas fechas forman parte de la planificación oficial de feriados nacionales y permiten organizar con anticipación los próximos períodos de descanso y posibles escapadas.
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