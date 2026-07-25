El feriado sorpresivo que finalizará julio con un fin de semana largo

Este feriado y fin de semana largo no tendrá alcance para toda la comunidad, ya que la medida se aplicará únicamente al sector público y a los trabajadores del Banco Provincia. En el caso de los empleados del sector privado, deberán esperar la decisión de cada empleador para determinar si se suma o no a la jornada de descanso.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles

Dentro del calendario de feriados 2026, algunas fechas se mantienen sin modificaciones y no pueden trasladarse. Estas jornadas de descanso se celebran en los días establecidos originalmente:

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María .

Día de la . Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Además, el calendario contempla feriados trasladables, cuyas fechas pueden modificarse para fomentar fines de semana largos y promover el turismo interno. Las jornadas previstas son:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín .

Paso a la . Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

Día del . Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Estas fechas forman parte de la planificación oficial de feriados nacionales y permiten organizar con anticipación los próximos períodos de descanso y posibles escapadas.