Todos al agua: el desopilante final de una persecución policial en Salta

Persecución, tiroteo y choque en San Martín terminó con dos detenidos

Este viernes se vivió un momento de máxima tensión, cuando en plena transmisión televisiva desde el partido de San Martín se escucharon una serie de disparos. El procedimiento fue presenciado en vivo por el equipo periodístico de TN que se encontraba en el lugar por el caso del adolescente de 15 años que fue apuñalado por una compañera del colegio.

Todo comenzó cuando efectivos de la policía detectaron un auto con patente duplicada que no frenó ante la voz de alto. Según relató el oficial que encabezó el operativo, los venían siguiendo por un posible robo del vehículo.

La situación se volvió aún más tensa cuando, en el intento de frenar a los sospechosos, uno de los policías arrojó su moto para interceptar al delincuente. La persecución terminó cuando el auto en fuga chocó contra una palmera. Los ocupantes del vehículo quedaron detenidos en el lugar.