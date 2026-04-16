Manejó a casi 200 km/h, se filmó y subió el video: le sacaron el registro

A esto se le suma un peligroso antecedente: durante la temporada de verano también fue captado realizando maniobras riesgosas sobre la arena.

Ante estas conductas, incompatibles con la seguridad vial, la ANSV solicitó la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir ante la jurisdicción emisora del registro por poner en riesgo su vida y la de terceros.

De acuerdo con la normativa vigente, el organismo nacional está facultado para requerir la suspensión preventiva de la licencia cuando se comprueba la ineptitud psicofísica del titular. En estos casos, la persona debe ser notificada y sometida a una reevaluación mediante los exámenes correspondientes, a fin de determinar si se encuentra en condiciones de conducir en la vía pública.

"Es una banda, viejo": así reaccionó un hombre al saber el resultado del test de alcoholemia

control de alcoholemia

Un conductor de 33 años fue detenido en un control vehicular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el resultado del test de alcoholemia sorprendió hasta a su acompañante: “¡Es una banda, viejo!”, exclamó. Todo quedó registrado en un video.

El insólito hecho ocurrió en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza, cuando personal de la ANSV detuvo a un vehículo durante un operativo de control. En el automóvil viajaban el conductor junto a un acompañante.

Durante el procedimiento, la agente de tránsito le informó que el límite permitido en la provincia era de 0,50 gramos de alcohol en sangre. Al ser consultado sobre qué había consumido antes de ponerse al volante, el conductor no dudó en responder: “Fernet”.

Apenas unos segundos después se oyó el pitido del aparato y cuando se conoció el resultado todos se sorprendieron, incluyendo el acompañante del infractor, quien expresó: “¡Es una banda, viejo! Yo te dije que te iba a dar más de 1 gramo”.

El resultado final arrojó que el conductor circulaba con 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los registros más elevados en la provincia cuyana en lo que va del año.