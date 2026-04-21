Video: el impactante momento en el que delincuentes le dispararon a un hombre frente a su nieta de 4 años
El violento episodio ocurrió en la localidad bonaerense de González Catán. Un joven de 21 años fue detenido y las autoridades buscan al cómplice.
Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió el fin de semana cerca de la medianoche en González Catán, partido de La Matanza. Delincuentes interceptaron a un hombre para robarle, dispararon frente a su nieta de cuatro años para amedrentarlo y cuando intentaron escapar, los vecinos redujeron a uno de ellos a golpes.
Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestra el momento en el que un individuo se acerca corriendo hasta donde estaba el adulto con la niña. Ambos habían descendido minutos antes de una camioneta Renault Kangoo color roja. De acuerdo con Primer Plano Online, se trataba de dos ladrones que dispararon para intimidar a la víctima y su nieta, aunque en las imágenes solo se ve a uno solo.
Al escuchar la detonación, se ve cuando el hombre se apresura a entrar al local pero la menor no alcanza a ingresar y queda frente al delincuente. Sin embargo, este no llega a ejecutar el robo porque es interceptado por un grupo de vecinos que se encontraba en los alrededores.
En el audio del video se escucha al atacante exigirle al hombre las llaves del vehículo. “Dame la llave, dame la llave...”. Sin embargo, cuando los asaltantes notaron la presencia de la menor comenzaron a escapar sin concretar el robo.
Las pericias posteriores confirmaron que uno de los proyectiles impactó en la pared de la vivienda en la que se refugió la víctima con su nieta.
Cuando los vecinos escucharon los gritos y disparos, rápidamente salieron a la calle y comenzaron a perseguir a los ladrones. En ese contexto, uno de ellos fue alcanzado, golpeado, desarmado y entregado a la Policía.
Fuentes de la investigación informaron que el delincuente atrapado fue identificado como Sebastián Alejandro Basualdo, de 21 años, quien vive en la localidad de Laferrere.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, secuestraron un revólver calibre .22 largo, con dos proyectiles en la recámara y otras dos percutadas.
Basualdo quedó a disposición del fiscal Federico Medone, de la UFI Descentralizada N° 3 de Laferrere, quien lleva adelante la causa caratulada por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y disparos de arma de fuego.
De igual manera, los agentes continúan la investigación y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los asaltantes que escaparon de la zona.
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