Horror en Rosario: encontraron a una mujer de 86 años muerta con una bolsa en la cabeza

Las últimas horas de Clorinda

La víctima fue identificada como Clorinda Medina, una mujer de 86 años que era reconocida por sus vecinos en el barrio Ludueña. Justamente ellos fueron quienes aportaron datos sobre los últimos días, como que no la veían desde el miércoles o jueves de la semana pasada. Además, una amiga de la anciana recordó: "Vine tres días seguidos. Golpeaba la puerta; su perrito toreaba. Me llamó la atención, porque cuando ella se iba al campo me avisaba, y no me avisó".

Después de casi una semana de silencio y extrañeza, una sobrina de Clorinda se acercó a la casa de la calle Minetti y abrió la puerta, presumiblemente, con sus propias llaves.

Entonces vio el cuerpo de la mujer, golpeado y ensangrentado, con una bolsa de consorcio en la cabeza. Los investigadores consideran que la mujer puede haber sido sofocada con el nylon, para reducirla y saquear su hogar, pero los golpes y el ensañamiento fueron más difíciles de explicar.