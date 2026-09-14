Horror en Rosario: encontraron a una mujer de 86 años muerta con una bolsa en la cabeza
La Policía de Santa Fe investiga el caso como un crimen violento porque el cuerpo presenta signos de golpes. Su familia no la veía desde el jueves pasado.
La Policía de Santa Fe comenzó este lunes a investigar el asesinato de una anciana de 86 años cuyo cuerpo fue hallado ensangrentado y con una bolsa de plástico en la cabeza en su casa del barrio Ludueña de Rosario.
El horrible hallazgo fue de la sobrina de la víctima, quien se presentó este lunes por la mañana en la casa sobre la calle Minetti al 5800, en el barrio Ludueña de Rosario, para averiguar cómo estaba la anciana tras varios días sin saber de ella.
El motivo de tanto silencio era que la mujer había sido asesinada, supuestamete en un contexto de robo, según creen los investigadores policiales, por el nivel de desorden en el que quedó la casa.
La fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, confirmó a medios de Rosario que la víctima sufrió una "muerte violenta" y que su cuerpo debilitado por la edad "tiene varios golpes".
"Hay mucha cantidad de sangre", describió la funcionaria judicial, quien ya ordenó la autopsia al cuerpo de la octogenaria.
Las últimas horas de Clorinda
La víctima fue identificada como Clorinda Medina, una mujer de 86 años que era reconocida por sus vecinos en el barrio Ludueña. Justamente ellos fueron quienes aportaron datos sobre los últimos días, como que no la veían desde el miércoles o jueves de la semana pasada. Además, una amiga de la anciana recordó: "Vine tres días seguidos. Golpeaba la puerta; su perrito toreaba. Me llamó la atención, porque cuando ella se iba al campo me avisaba, y no me avisó".
Después de casi una semana de silencio y extrañeza, una sobrina de Clorinda se acercó a la casa de la calle Minetti y abrió la puerta, presumiblemente, con sus propias llaves.
Entonces vio el cuerpo de la mujer, golpeado y ensangrentado, con una bolsa de consorcio en la cabeza. Los investigadores consideran que la mujer puede haber sido sofocada con el nylon, para reducirla y saquear su hogar, pero los golpes y el ensañamiento fueron más difíciles de explicar.
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