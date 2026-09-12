Se conoció la primera foto de Emmanuel Mammana tras ser operado

Según se sabe, Mammana se encuentra estable y permanece internado en cuidados intensivos a la espera de su evolución clínica; los médicos no descartan una nueva cirugía para terminar de fijar las fracturas costales, si eso fuere necesario.

En tanto, en las últimas horas fue difundida la primera fotografía del jugador tras ser internado en el Sanatorio de la Mujer. En la imagen se lo ve sonriente a pesar de la gravedad de su lesión, que lo obligará a permanecer entre dos y tres meses fuera de las canchas de fútbol.