Se conoció la primera foto de Emmanuel Mammana tras ser operado
El defensor central de Vélez fue intervenido quirúgicamente tras sufrir una importante lesión al chocar con su propio arquero y ahora evalúan su traslado a Buenos Aires.
Como se sabe, Emmanuel Mammana debió ser internado de urgencia luego de sufrir una grave lesión en el torso al chocar violentamente con su propio compañero de Vélez, el arquero Tomás Marchiori, durante una jugada defensiva.
El accidente ocurrió durante el segundo tiempo del partido contra Newell’s, que terminó igualado 1-1 y fue disputado en Rosario, y el defensor central fue reemplazado por Lisandro Magallán e inmediatamente derivado a un nosocomio privado de la mencionada ciudad santafesina, donde fue intervenido quirúrgicamente.
De acuerdo al comunicado oficial de Vélez Sarsfield, el futbolista padeció un traumatismo de hemitórax derecho que le provocó la fractura de múltiples costillas y un neumotórax, y durante la operación se le colocó un tubo de avenamiento pleural para drenar el aire acumulado en el pulmón.
“Tenía cuatro costillas fisuradas y una con un desplazamiento, que tocó el pulmón y que le generó una especie de ‘bolsa de aire’”, precisaba recientemente el presidente de la institución de Liniers, Fabián Berlanga.
Además dijo que “estuve con él antes de la intervención, lo llevaron a terapia intensiva por precaución”, y señaló que en las próximas horas “evaluarán trasladarlo a Buenos Aires”, lo que podría ocurrir durante este mismo fin de semana, según especuló el titular del Fortín, aunque todo dependerá de la evaluación para un eventual traslado que hagan los médicos.
Según se sabe, Mammana se encuentra estable y permanece internado en cuidados intensivos a la espera de su evolución clínica; los médicos no descartan una nueva cirugía para terminar de fijar las fracturas costales, si eso fuere necesario.
En tanto, en las últimas horas fue difundida la primera fotografía del jugador tras ser internado en el Sanatorio de la Mujer. En la imagen se lo ve sonriente a pesar de la gravedad de su lesión, que lo obligará a permanecer entre dos y tres meses fuera de las canchas de fútbol.
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