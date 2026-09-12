Rosario inauguró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 frente al Monumento a la Bandera

LUCK RA dio el presente en la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 e interpretó Ala Delta pic.twitter.com/0LmM89w7Te — TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2026

Una constelación de estrellas y el desfile de la delegación para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La música argentina sonó con fuerza a través de un abanico de géneros que combinó chacarera, rock, tango y la inconfundible cumbia santafesina. La grilla estelar contó con las actuaciones de Soledad Pastorutti —autora e intérprete de la canción oficial del evento, Late el Sur—, Abel Pintos, el cordobés Luck Ra, Cacho Deicas, el joven Valentino Merlo, el actor Agustín Rada Aristarán y la cantante rosarina Mery San Dámaso.

El punto culminante de la noche llegó con el desfile de las delegaciones y el momento en que los deportistas Sofía Cairó y Rubén Rézola portaron con orgullo la bandera argentina como abanderados nacionales, consagrando el inicio formal de la contienda deportiva que pondrá a prueba a los mejores atletas de Sudamérica en suelo santafesino.