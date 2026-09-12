Rosario inauguró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 frente al Monumento a la Bandera
Con un masivo show musical dirigido por Ariel del Mastro y Lito Vitale, se dio inicio al certamen que reunirá a miles de atletas hasta el 26 de septiembre.
El entorno emblemático del Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, custodiado por las aguas del río Paraná, se convirtió este sábado en el escenario de una de las ceremonias de apertura más impactantes de los últimos tiempos en el plano deportivo regional.
Con acceso libre y gratuito para una multitud que colmó la zona ribereña, Rosario dio el puntapié inicial a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una competencia continental que se extenderá hasta el 26 de septiembre y que tuvo en la cultura y la identidad santafesina a sus grandes protagonistas de bienvenida.
La propuesta artística, gestada durante más de nueve meses de producción bajo la dirección general de Ariel del Mastro y con los arreglos musicales de Lito Vitale, reunió a más de 100 artistas en escena y a un equipo técnico de unas 400 personas.
El relato escénico se estructuró a partir de la figura de un "caminante del tiempo" interpretado por Juan Carlos Baglietto, quien junto a una niña que personificaba el futuro guió un recorrido histórico atravesado por los pueblos originarios, la inmigración, el pulso del campo y la industria, y la diversidad cultural de la región, bajo la premisa de que "lo que une a un elemento con otro es el río marrón".
El despliegue visual se completó con un imponente mapping de 38 metros con la silueta de la provincia proyectada entre la fuente del Monumento y el mástil principal, respaldado por pantallas gigantes y tótems laterales.
Una constelación de estrellas y el desfile de la delegación para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La música argentina sonó con fuerza a través de un abanico de géneros que combinó chacarera, rock, tango y la inconfundible cumbia santafesina. La grilla estelar contó con las actuaciones de Soledad Pastorutti —autora e intérprete de la canción oficial del evento, Late el Sur—, Abel Pintos, el cordobés Luck Ra, Cacho Deicas, el joven Valentino Merlo, el actor Agustín Rada Aristarán y la cantante rosarina Mery San Dámaso.
El punto culminante de la noche llegó con el desfile de las delegaciones y el momento en que los deportistas Sofía Cairó y Rubén Rézola portaron con orgullo la bandera argentina como abanderados nacionales, consagrando el inicio formal de la contienda deportiva que pondrá a prueba a los mejores atletas de Sudamérica en suelo santafesino.
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