Condenaron a 16 años de prisión al joven que atropelló y mató a madre e hija en Rosario
Las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez encontraron culpable a Agustín López Gagliasso de homicidio simple con dolo eventual.
El tribunal integrado por las juezas de Primera Instancia Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez condenó este martes a Agustín López Gagliasso a la pena de 16 años de prisión efectiva, tras hallarlo penalmente responsable del siniestro vial ocurrido el 21 de enero de 2025 en Rosario, donde murieron una madre y su hija.
En su fallo, las magistradas declararon al imputado culpable de los delitos de homicidio simple con dolo eventual —por los fallecimientos de Tania Daniela Gandolfi y Agustina Magalí García— y de lesiones leves por dolo eventual en perjuicio de tres personas identificadas como V.G, D.G y G.R. Asimismo, le impusieron una inhabilitación especial para conducir vehículos a motor por el término de diez años.
La resolución coincidió con la hipótesis sostenida por la Unidad Fiscal especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos, encabezada por las fiscales Valeria Piazza y Mariana Prunotto, quienes habían solicitado originalmente una pena de 18 años de cárcel. Según el criterio acusador, el automovilista "representó el resultado como una posibilidad seria, sin que ello haya implicado desistir o renunciar a dicha acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y la propia".
"Intenté corregirlo, pero el auto derrapó": las disculpas del joven condenado por el siniestro en Rosario
La reconstrucción del trágico siniestro vial ocurrido a la altura de calle Presidente Roca, en la costanera de Rosario, reveló los detalles de la maniobra que derivó en la muerte de una madre y su hija. De acuerdo con las pruebas ventiladas en el debate oral, Agustín López Gagliasso transitaba a bordo de un Peugeot 206 a una velocidad cercana a los 120 kilómetros por hora cuando perdió el control del automóvil.
Durante el juicio, el propio imputado prestó declaración y detalló cómo se desencadenó la secuencia. Según su testimonio, todo comenzó a la entrada del túnel Arturo Illia, momento en el que una motocicleta se posicionó a su lado haciendo ruidos molestos con el caño de escape.
Fue esa situación la que lo motivó a acelerar con la intención de alcanzar al motociclista para "insultar" al conductor.
Al observar que en ese tramo de la avenida no había peatones ni otros vehículos circulando, López Gagliasso decidió pisar el acelerador, perdiendo repentinamente el dominio del coche. "Intenté corregirlo pero el auto derrapó", reconoció el joven ante las magistradas al describir el instante previo al impacto fatal.
En el tramo final de su declaración, el acusado buscó dirigirse de manera directa a los allegados de las víctimas fatales. Frente al tribunal, pidió "perdón de corazón" por las consecuencias irreparables de su accionar y manifestó entre lágrimas: "Voy a cargar con esto el resto de mi vida".
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