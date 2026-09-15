Condenaron a 16 años de prisión al joven que atropelló y mató a madre e hija en Rosario

Fue esa situación la que lo motivó a acelerar con la intención de alcanzar al motociclista para "insultar" al conductor.

Al observar que en ese tramo de la avenida no había peatones ni otros vehículos circulando, López Gagliasso decidió pisar el acelerador, perdiendo repentinamente el dominio del coche. "Intenté corregirlo pero el auto derrapó", reconoció el joven ante las magistradas al describir el instante previo al impacto fatal.

En el tramo final de su declaración, el acusado buscó dirigirse de manera directa a los allegados de las víctimas fatales. Frente al tribunal, pidió "perdón de corazón" por las consecuencias irreparables de su accionar y manifestó entre lágrimas: "Voy a cargar con esto el resto de mi vida".