

En ese momento comenzó un forcejeo entre ambos. La trabajadora se resistió y logró impedir que el delincuente concretara el asalto, por lo que el hombre terminó escapando con las manos vacías a bordo de una camioneta Peugeot Expert gris que tenía pedido de secuestro activo por robo y circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo radicado en Mar del Plata, destaca el medio 0223.