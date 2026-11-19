Video: se disfrazó de mujer para robar una joyería, forcejeó con una empleada y huyó
El episodio ocurrió en un comercio céntrico de Villa Gesell y quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Un delincuente se disfrazó de mujer e intentó asaltar un comercio ubicado en pleno centro de Villa Gesell, pero la resistencia de la empleada frustró el robo. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad. El sospechoso escapó en una camioneta robada en Mar del Plata, que fue encontrada horas después.
El hecho ocurrió este martes por la tarde, alrededor de las 18:20, en un local ubicado sobre la avenida 3, entre los paseos 105 y 106. Según las primeras reconstrucciones, el sospechoso ingresó al comercio vestido con prendas femeninas, amenazó a la empleada y pasó detrás del mostrador.
En ese momento comenzó un forcejeo entre ambos. La trabajadora se resistió y logró impedir que el delincuente concretara el asalto, por lo que el hombre terminó escapando con las manos vacías a bordo de una camioneta Peugeot Expert gris que tenía pedido de secuestro activo por robo y circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo radicado en Mar del Plata, destaca el medio 0223.
La pista de la camioneta que usaron para escapar
Luego de la denuncia radicada y los primeros análisis, se pudo establecer que el auto había ingresado a la ciudad en la tarde del día anterior y que el acusado se movilizaba junto con otros cómplices.
Asimismo, se confirmó que la camioneta fue hallada horas más tarde abandonada en el cruce de Paseo 118 y Avenida 14, mientras que todavía no hay novedades de los delincuentes. También se determinó que el acusado se movilizaba junto con otros cómplices.
En la investigación intervienen las áreas correspondientes, con el aporte del centro de monitoreo y los recursos municipales puestos a disposición para avanzar en el esclarecimiento del hecho y dar con los responsables. La investigación continúa y se trabaja para identificar y localizar a todos los involucrados.
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