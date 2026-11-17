Como resultado de la fuerte colisión, que arrastró al vehículo varios metros, terminó debajo del coche motor. Los cuatro ocupantes sobrevivieron al choque y fueron asistidos por personal de emergencias. El conductor, su pareja y un adolescente de 16 años fueron trasladados al Hospital Bocalandro, mientras que una chica de 15 años fue derivada a un centro de salud de Morón; todos presentaban politraumatismos.

El impacto obligó a evacuar a los pasajeros de la formación y a interrumpir parcialmente el servicio ferroviario durante varias horas ya que la formación sufrió un leve descarrilamiento. La suspensión permitió realizar peritajes, asistir a los heridos y retirar los restos de la camioneta.

Personal ferroviario utilizó maquinaria pesada para remover la Renault Kangoo y preparar las maniobras destinadas a devolver el coche motor a las vías. Durante el operativo, los trenes circularon con limitaciones en distintos tramos del recorrido.

La investigación quedó a cargo de la Policía Bonaerense, con intervención de la comisaría de Villa Bosch.