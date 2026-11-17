Video: manejaba alcoholizado, cruzó con las barreras bajas y fue embestido por un tren
El choque ocurrió el sábado a las 4 de la mañana entre las estaciones Villa Bosch y Martín Coronado. El hombre viajaba con su pareja y sus dos hijos, que resultaron heridos.
Un grave accidente ocurrió en Villa Bosch: un conductor cruzó un paso a nivel con las barreras bajas durante la madrugada del sábado y fue embestido por una formación del Tren Urquiza.
El hombre, que viajaba con su pareja y sus dos hijos adolescentes, sufrieron heridas y también destruyó la Kangoo que manejaba, además de provocar el descarrilamiento parcial de la unidad ferroviaria. No fue una tragedia de milagro.
El siniestro ocurrió pasadas las 4 de la madrugada en la intersección de Nahuel Huapi y Fray Justo Santa María de Oro, entre las estaciones Villa Bosch y Martín Coronado, en el partido de Tres de Febrero. El tren circulaba con destino a General Lemos cuando chocó contra el utilitario.
El control de alcoholemia practicado al conductor registró 1,85 gramos por litro de alcohol en sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero. La Unidad Funcional de Instrucción N° 4 lo imputó por lesiones culposas.
Una cámara de seguridad registró el momento en que la camioneta ingresó al cruce ferroviario mientras la formación se aproximaba y las barreras ya estaban bajas. El vehículo dobló intempestivamente hacia las vías sin detenerse ante la presencia de la formación que, al no estar en una estación ferroviaria, circulaba a una velocidad considerable.
Como resultado de la fuerte colisión, que arrastró al vehículo varios metros, terminó debajo del coche motor. Los cuatro ocupantes sobrevivieron al choque y fueron asistidos por personal de emergencias. El conductor, su pareja y un adolescente de 16 años fueron trasladados al Hospital Bocalandro, mientras que una chica de 15 años fue derivada a un centro de salud de Morón; todos presentaban politraumatismos.
El impacto obligó a evacuar a los pasajeros de la formación y a interrumpir parcialmente el servicio ferroviario durante varias horas ya que la formación sufrió un leve descarrilamiento. La suspensión permitió realizar peritajes, asistir a los heridos y retirar los restos de la camioneta.
Personal ferroviario utilizó maquinaria pesada para remover la Renault Kangoo y preparar las maniobras destinadas a devolver el coche motor a las vías. Durante el operativo, los trenes circularon con limitaciones en distintos tramos del recorrido.
La investigación quedó a cargo de la Policía Bonaerense, con intervención de la comisaría de Villa Bosch.
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