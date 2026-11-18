Nicki Nicole sorprendió como meteoróloga en un noticiero: el desopilante video
La cantante rosarina sorprendió a los espectadores al ponerse en el papel de pronosticadora del tiempo y anticipar cómo estará el clima en las próximas horas.
Nicki Nicole se puso al frente de una pantalla -emulando a un noticiero- para promocionar sus próximos lanzamientos. En una participación tan llamativa como original, dejó por un momento los escenarios y los estudios de grabación para asumir el rol de meteoróloga y compartir un anticipo de "lo que se espera para el clima en el país".
Nicki Nicole sorprendió como meteoróloga en un noticiero: el desopilante video
La aparición se dio en la previa de un estreno que genera expectativa entre sus seguidores. Este jueves a las 21, la artista publicará "Rayo de Sol" y "Eterna Soledad", dos canciones que llegarán de manera simultánea y que permitirán conocer una primera parte de su nuevo universo musical.
Los temas serán parte de Jazmines para ti, el próximo álbum de la cantante, que ya comenzó a generar repercusión por su propuesta conceptual. El disco estará dividido en tres actos: "La Trampa", "El Despertar" y "Las Enseñanzas", una estructura con la que Nicki busca desarrollar distintas etapas y perspectivas dentro de una misma obra.
En un reciente vivo de YouTube, la rosarina había compartido algunos detalles del proceso creativo y explicado el significado detrás de este proyecto. Allí contó que el álbum está atravesado por un recorrido personal vinculado con el amor propio, el autoconocimiento y la posibilidad de aprender a disfrutar de la propia compañía.
"Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía", expresó durante la transmisión, en la que también recorrió los conceptos y símbolos que dan forma a esta nueva etapa artística.
Así, mientras sus seguidores esperan escuchar las dos primeras canciones de Jazmines para ti, Nicki Nicole encontró una forma diferente de anticipar el lanzamiento. Por unas horas, cambió el micrófono de cantante por el de meteoróloga y convirtió el pronóstico del tiempo en parte de la promoción de su nueva música.
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