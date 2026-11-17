La empleada no llegó a notar si los delincuentes estaban armados, pero tampoco hubiese cambiado el resultado: superaban en número a los empleados y "entraron violentos" al local aprovechando que estaba casi vacío.

"Eran 10, más o menos, de 15 o 16 años. Aprovecharon porque justo pasaron los egresados, como de cinco escuelas", señaló la joven sobre el público habitual de la heladería.

"La sensación fea, mi compañera me dijo 'nos robaron'. Ahora estamos con miedo", convino la empleada, quien aclaró que por los movimientos posteriores de los celulares robados pudieron determinar que "los chicos no son del barrio".