Habló la empleada de la heladería de Quilmes que sufrió un robo piraña: "Eran 10 y entraron violentos"
La joven y sus compañeros de trabajo enfrentaron una situación apremiante con la irrupción de un grupo de adolescentes en el local ubicado en Quilmes.
Una heladería de Quilmes fue escenario de un violento robo "piraña" el viernes pasado y las imágenes se volvieron virales esta semana, mientras la policía aún busca a los 10 jóvenes que desvalijaron al comercio y sus clientes en 30 segundos.
Romina, una de las empleadas de la heladería, habló este martes con C5N sobre la secuencia que comenzó mientras ella estaba en la parte trasera del local, en la cámara de frío.
"Cuando salí escuché un 'salí de acá', como que se estaban peleando, y miré la mesada de la cocina y vi que no estaba mi celular. Me dije 'uh, esto es un robo'", relató la joven en la puerta del local ubicado en el centro de Quilmes.
"Había dos clientas y estaba mi compañera, la que está con camisa blanca, y la forcejearon a ella, la corrieron. A la clienta también, que estaba sentada tomando un helado", comentó acerca de la secuencia, que puede apreciarse en el video viral.
Romina aseguró que los delincuentes "entraron, sacaron todo, forcejearon a la clienta, se llevaron celulares, todo... Mercadería, los celulares de la señora, de un compañero... Plata".
La empleada no llegó a notar si los delincuentes estaban armados, pero tampoco hubiese cambiado el resultado: superaban en número a los empleados y "entraron violentos" al local aprovechando que estaba casi vacío.
"Eran 10, más o menos, de 15 o 16 años. Aprovecharon porque justo pasaron los egresados, como de cinco escuelas", señaló la joven sobre el público habitual de la heladería.
"La sensación fea, mi compañera me dijo 'nos robaron'. Ahora estamos con miedo", convino la empleada, quien aclaró que por los movimientos posteriores de los celulares robados pudieron determinar que "los chicos no son del barrio".
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