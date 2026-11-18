Video: así fue la reacción de Justo Barrientos tras ser condenado por el triple lesbicidio en Barracas
Justo Fernando Barrientos pidió la palabra antes de escuchar el veredicto por el cual lo condenaron a prisión perpetua por el asesinato de tres mujeres.
"Cuchá: me siento inocente, solamente le puedo decir", declaró este miércoles Justo Fernando Barrientos con voz clara, firme y asertiva antes de escuchar que lo condenaban a prisión perpetua por el femicidio de tres mujeres y el ataque a una cuarta, que perpetró en 2024 en un hotel de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires.
Barrientos, de 70 años, fue condenado por golpear y prenderle fuego a cuatro mujeres que estaban alojadas en el mismo hotel que él.
Sólo una de las víctimas sobrevivió y la Justicia porteña entendió el caso como un lesbicidio ya que se dio por acreditado el ensañamiento del hombre con el grupo debido a su condición sexual.
Durante la tarde el hombre siguió de manera remota la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional No 5 en el que los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander lo condenaron a prisión perpetua.
Sólo entonces lloró, pero no por el daño causado sino por su futuro inmediato.
Barrientos fue declarado culpable del delito de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual de las víctimas y por haber utilizado un medio idóneo para generar un peligro común.
Las víctimas fatales del ataque cometido el 5 de mayo de 2024 fueron Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Castro. También se computó la tentativa de homicidio contra Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque.
La jornada decisiva del juicio oral había comenzado a las 9 de la mañana de este miércoles con la instancia de réplicas entre las partes, pero tras la lectura del fallo, los integrantes del Tribunal Oral N°5 darán a conocer los fundamentos completos de la sentencia el próximo viernes 19 de febrero de 2027.
Mientras tanto, Barrientos seguirá en prisión, aunque por su edad sus defensores podrían pedir algún tipo de beneficio para su comodidad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario