Barrientos fue declarado culpable del delito de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual de las víctimas y por haber utilizado un medio idóneo para generar un peligro común.

Las víctimas fatales del ataque cometido el 5 de mayo de 2024 fueron Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Castro. También se computó la tentativa de homicidio contra Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque.

La jornada decisiva del juicio oral había comenzado a las 9 de la mañana de este miércoles con la instancia de réplicas entre las partes, pero tras la lectura del fallo, los integrantes del Tribunal Oral N°5 darán a conocer los fundamentos completos de la sentencia el próximo viernes 19 de febrero de 2027.

Mientras tanto, Barrientos seguirá en prisión, aunque por su edad sus defensores podrían pedir algún tipo de beneficio para su comodidad.