Video: violento robo a mano armada en un local de indumentaria en San Fernando

Video: robaron una moto, quisieron escapar y se estrellaron contra una estación de servicio

Una pareja fue detenida en la ciudad balnearia de San Clemente del Tuyú luego de intentar escapar de la policía con una moto robada y estrellarse contra los vidrios de una estación de servicio. El presunto delincuente tiene 18 años y ella tan solo 15.

El hecho ocurrió el sábado luego de que un turista denunciara el robo de su moto, una Dominar 400 cc, de un complejo de cabañas situado en la localidad costera. Tras recibir el aviso, se montó un operativo para dar con el rodado y con el delincuente. En ese marco, el vehículo fue localizado en una estación de servicio situada en la intersección de Avenida San Martín y Avenida Naval.

robo moto san clemente del tuyu

Cuando un patrullero llegó al lugar, el delincuente que estaba cargando nafta se percató de la situación e intentó huir. No estaba solo, sino acompañado por su pareja, una adolescente de 15 años.

En medio de la fuga, el sospechoso aceleró a toda velocidad y perdió el control de la moto, por lo que terminó impactando de lleno contra la vidriera del comercio ubicado dentro de la estación. El choque fue tal, que ambos jóvenes a bordo de la moto atravesaron los vidrios y quedaron tendidos en el interior del local. Toda la secuencia quedó registrada en una serie de videos.

Luego del impacto, ambo se levantaron e intentaron escapar a pie, pero fueron interceptados y detenidos a los pocos metros por los efectivos, que trabajaron en conjunto con personal de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL).

robo moto san clemente del tuyu

Fuentes policiales detallaron que durante las requisas a los detenidos se secuestraron guantes de cuero negros, un celular y varias herramientas de mano, los cuales fueron remitidos a la Policía Científica para su análisis.

Respecto a la situación judicial, el chico de 18 años permanece detenido en la dependencia policial de San Clemente, mientras que la adolescente de 15 fue notificada por el delito de encubrimiento, pero quedó en libertad por tratarse de una menor de edad.