VIDEO: le robó a una jubilada, los vecinos lo atraparon y le dieron un "rescatate"

VIDEO: una policía se defendió de un intento de robo y un delincuente resultó herido

Una oficial de la policía frustró un intento de asalto en la vía pública en Rafael Castillo, partido de La Matanza, luego de ser abordada por un grupo de delincuentes mientras caminaba junto a otra persona. Como resultado, uno de los asaltantes resultó herido y dos lograron escapar.

El hecho ocurrió a cinco cuadras de las vías del ferrocarril Belgrano Sur y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que los asaltantes sorprendieron a las víctimas e intentaron sacarle sus pertenencias.

Ante la situación, la policía dio la voz de alto y efectuó un disparo con fines disuasivos. Como consecuencia, dos de los delincuentes se dieron a la fuga, mientras que un tercer cómplice resultó herido tras ser alcanzado por un proyectil. Luego del episodio, la policía dio aviso al 911.

Minutos más tarde, el malhechor herido fue trasladado al hospital Alberto Balestrini para recibir atención médica y posteriormente derivado a una dependencia policial del partido de La Matanza. En tanto, los otros dos involucrados hasta el momento no fueron localizados.

