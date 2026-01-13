VIDEO: le robó a una jubilada, los vecinos lo atraparon y le dieron un "rescatate"
El hecho quedó registrado en un video que registró una testigo y se viralizó rápidamente en redes sociales.
Un joven delincuente le robó a una mujer en Villa Ballester, partido de San Martín, y tras intentar escapar fue detenido por un grupo de vecinos. Durante la secuencia, recibió un "rescatate", que quedó registrado en un video y se viralizó en redes sociales.
El episodio ocurrió en la tarde de del lunes en la zona de la calle Alvear, cuando la víctima fue interceptada por el malhechor, que le arrebató el celular y se dio a la fuga. Sin embargo, transeúntes y vecinos que presenciaron la escena reaccionaron rápidamente, lo persiguieron y lograron reducirlo a pocos metros del lugar del robo.
En las imágenes difundidas, se ve cómo personas de la cuadra lo corren y lo reducen a pocos metros de la escena del crimen. Algunos testimonios hablan de que incluso se produjo un forcejeo físico entre la víctima o quienes la auxiliaban y el ladrón, antes de que lograran detenerlo.
Pocos minutos después, la policía local arribó al lugar y, cuando el delincuente fue entregado a los efectivos, uno de los vecinos le dio un cachetazo. El momento quedó inmortalizado en redes sociales y generó una catarata de comentarios sobre el curioso castigo.
Más allá del humor que caracteriza a los argentino, vecinos expresaron su temor por la este tipo de hecho, especialmente este episodio que involucra a mujer conocida de la zona: "La mamá de todos está en esa señora, y ver que la corren así… da miedo", dijo una testigo.
VIDEO: una policía se defendió de un intento de robo y un delincuente resultó herido
Una oficial de la policía frustró un intento de asalto en la vía pública en Rafael Castillo, partido de La Matanza, luego de ser abordada por un grupo de delincuentes mientras caminaba junto a otra persona. Como resultado, uno de los asaltantes resultó herido y dos lograron escapar.
El hecho ocurrió a cinco cuadras de las vías del ferrocarril Belgrano Sur y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que los asaltantes sorprendieron a las víctimas e intentaron sacarle sus pertenencias.
Ante la situación, la policía dio la voz de alto y efectuó un disparo con fines disuasivos. Como consecuencia, dos de los delincuentes se dieron a la fuga, mientras que un tercer cómplice resultó herido tras ser alcanzado por un proyectil. Luego del episodio, la policía dio aviso al 911.
Minutos más tarde, el malhechor herido fue trasladado al hospital Alberto Balestrini para recibir atención médica y posteriormente derivado a una dependencia policial del partido de La Matanza. En tanto, los otros dos involucrados hasta el momento no fueron localizados.
