Indignante video: golpeó ferozmente a un perro porque le ladró a su hija y luego amenazó a su dueña
El brutal episodio quedó registrado por cámaras de seguridad del edificio. El agresor fue denunciado y la dueña del animal debió ser internada.
Un hombre agredió al perro de una vecina y la amenazó luego de que el animal le ladrara a su hija mientras caminaban por el pasillo del edificio que comparten en San Miguel del Tucumán. Todo el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad y el agresor fue denunciado.
Un violento episodio ocurrió el domingo en un edificio ubicado en Santa Fe al 200, en Barrio Norte de San Miguel de Tucumán, donde, según se observa en las imágenes difundidas, un hombre salió del ascensor acompañado por una bebé en un cochecito y una nena. Mientras avanzaban por el pasillo, la niña se cruzó con un perro de pequeño tamaño que corrió hacia ella y comenzó a ladrarle, de acuerdo con el relato de testigos.
Ante esta situación, el hombre reaccionó de manera violenta y pateó al animal en al menos dos oportunidades. La dueña del perro, una mujer de más de 70 años, intervino de inmediato e increpó al vecino por la agresión contra su mascota.
Lejos de calmarse, el agresor continuó con el ataque: tomó al perro de la correa, lo levantó y lo golpeó mientras lo mantenía colgado del collar, en medio de una discusión con la mujer. De acuerdo con el testimonio de otro vecino, durante el episodio el agresor también profirió insultos y expresiones violentas dirigidas a la dueña del animal.
Como consecuencia de la situación, la mujer sufrió una descompensación y debió ser internada por la impresión que le causó el ataque, ya que considera al perro como un miembro más de su familia. Según informaron sus familiares, tras ser atendida quedó bajo observación médica y actualmente se recupera en su domicilio.
Los afectados radicaron una denuncia tanto por la agresión al animal como por la violencia verbal ejercida contra su dueña. En paralelo, el consorcio del edificio analiza la posibilidad de aplicar sanciones al vecino involucrado.
Vicente López: le robó a un jubilado y se cambió la remera para no ser reconocido, pero fue capturado
Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en las últimas horas en la localidad bonaerense de Vicente López, cuando un delincuente dejó subir primero a un colectivo a un jubilado y aprovechó para arrancarle la cadena de oro que llevaba puesta. El falso gesto de amabilidad fue utilizado por el maleante para ganarse la confianza de la víctima, logrando que se relajara lo suficiente como para arrebatarle una joya de alto valor sentimental.
Tras sustraer el elemento inmediatamente después de pronunciar la frase "pase usted, señor", el malhechor no subió al transporte público, sino que procedió al escape a pie entre los gritos de los pasajeros del Metrobús que presenciaron la escena.
En un intento por despistar a las autoridades, el hombre se detuvo unos instantes para abrir su mochila y cambiar su vestimenta: se quitó la remera blanca que vestía durante el ataque y se puso una de color rojo. Al ser interceptado poco después, intentó desvincularse del hecho diciendo: "No sé de qué habla, oficial".
A pesar de su intento de "cambio de guardarropas", el seguimiento en tiempo real de las cámaras de seguridad y el relato preciso de la víctima permitieron a la patrulla municipal localizarlo en la intersección de Avenida Maipú y Santa Rosa. El detenido fue trasladado a la Comisaría de Florida, donde quedó a disposición de la justicia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario