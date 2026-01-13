Indignante video: golpeó ferozmente a un perro porque le ladró a su hija y luego amenazó a su dueña

Los afectados radicaron una denuncia tanto por la agresión al animal como por la violencia verbal ejercida contra su dueña. En paralelo, el consorcio del edificio analiza la posibilidad de aplicar sanciones al vecino involucrado.

Vicente López: le robó a un jubilado y se cambió la remera para no ser reconocido, pero fue capturado

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en las últimas horas en la localidad bonaerense de Vicente López, cuando un delincuente dejó subir primero a un colectivo a un jubilado y aprovechó para arrancarle la cadena de oro que llevaba puesta. El falso gesto de amabilidad fue utilizado por el maleante para ganarse la confianza de la víctima, logrando que se relajara lo suficiente como para arrebatarle una joya de alto valor sentimental.

Tras sustraer el elemento inmediatamente después de pronunciar la frase "pase usted, señor", el malhechor no subió al transporte público, sino que procedió al escape a pie entre los gritos de los pasajeros del Metrobús que presenciaron la escena.

En un intento por despistar a las autoridades, el hombre se detuvo unos instantes para abrir su mochila y cambiar su vestimenta: se quitó la remera blanca que vestía durante el ataque y se puso una de color rojo. Al ser interceptado poco después, intentó desvincularse del hecho diciendo: "No sé de qué habla, oficial".

A pesar de su intento de "cambio de guardarropas", el seguimiento en tiempo real de las cámaras de seguridad y el relato preciso de la víctima permitieron a la patrulla municipal localizarlo en la intersección de Avenida Maipú y Santa Rosa. El detenido fue trasladado a la Comisaría de Florida, donde quedó a disposición de la justicia.

