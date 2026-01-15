Video: manejaba a toda velocidad, chocó y atropelló a un cartonero en Mataderos
El conductor, de 19 años, impactó su vehículo contra otro auto en una esquina e hirió gravemente a un hombre.
Un joven de 19 años que manejaba a toda velocidad por las calles del barrio porteño de Mataderos chocó contra otro auto en una esquina y atropelló a un cartonero. La víctima tuvo que ser asistida y trasladada a un hospital.
El incidente de tránsito ocurrió el miércoles por la tarde en la intersección de las calles Fonrouge y Chascomús e involucró a un Toyota Yaris blanco y un Volkswagen Fox rojo, cuyo conductor, de 19 años, fue imputado por lesiones, pero no irá preso.
La brutal secuencia de imprudencia al volante quedó registrada en un video grabado por cámaras de seguridad de la zona. Todo ocurrió en una esquina sin semáforo. Las imágenes registraron el momento en el que el Toyota Yaris, que circulaba con prioridad de paso por la calle Chascomús, comienza a cruzar cuando es violentamente chocado por el Volkswagen, que avanzaba a alta velocidad por Fonrouge.
Como consecuencia del impacto, el auto rojo terminó impactando contra el carro del cartonero, que fue arrojado varios metros hacia adelante.
Video: así fue el impresionante choque en Mataderos
El hombre herido fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos.
A su vez, un tercer vehículo marca Peugeot, que estaba estacionado justo delante del carro del cartonero, también resultó chocado en la secuencia.
En cuanto al conductor de 19 años que manejaba el Volkswagen, fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. Según se informó, fue imputado por lesiones y no irá preso.
En el hecho intervino personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes en el lugar.
