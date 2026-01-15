Video: manejaba a toda velocidad, chocó y atropelló a un cartonero en Mataderos

A su vez, un tercer vehículo marca Peugeot, que estaba estacionado justo delante del carro del cartonero, también resultó chocado en la secuencia.

En cuanto al conductor de 19 años que manejaba el Volkswagen, fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. Según se informó, fue imputado por lesiones y no irá preso.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes en el lugar.

Otro accidente con un UTV en Pinamar: un hombre debió ser internado de urgencia con traumatismo de cráneo

otro accidente pinamar

Luego del accidente que mantiene internado y en grave estado a Bastian Jerez (8), un nuevo siniestro tuvo lugar este miércoles por la tarde, otra vez en la zona de La Frontera de Pinamar. En esta oportunidad, el episodio dejó herido a un hombre de unos 45 años que circulaba en un UTV de alta cilindrada.

Según los primeros reportes de los testigos y el equipo de rescate, el conductor perdió el control del vehículo mientras intentaba saltar o descender por una duna de gran pendiente. El vehículo volcó y dio varias vueltas de campana, dejando al conductor atrapado.

Tras lo ocurrido, el hombre fue rescatado por el servicio de emergencias privadas que opera en los paradores de la zona y luego trasladado en una ambulancia de alta complejidad al Hospital Comunitario de Pinamar. Cabe señalar que ingresó con un traumatismo de cráneo grave y múltiples fracturas en la zona del tórax.

Actualmente, la persona de la cual aún se desconoce identidad se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, con estado reservado, y los médicos están evaluando si existe compromiso neurológico severo debido al impacto.