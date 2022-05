VIDEO: Brutal golpiza de patovicas a un joven en un boliche de Costanera

Patovicas golpiza video" id="7650955-1860927805_wrap">

"Me dijeron que yo estaba molestando al personal del VIP. No se si se habrán confundido con otro. Yo le hablaba y estaba como ido, como si tuviera alguna sustancia encima", explicó Dante en diálogo con C5N. "Me pegaron en la nunca, en la espalda...", completó.

La víctima aseguró haber sufrido daños materiales, además de los físicos, pero también psicológicos. También contó que lo contactaron del boliche para disculparse y para advertir que los empleados iban a ser despedidos.