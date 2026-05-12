Ataque de furia en una farmacia: una mujer destrozó la vidriera tras discutir con una empleada
El violento hecho ocurrió en un local de La Plata y quedó registrado en un video grabado por las cámaras de seguridad.
Una mujer enajenada destrozó la vidriera de una farmacia de La Plata luego de una fuerte discusión con empleadas del comercio por la entrega de medicación. Toda la brutal secuencia quedó registrada en un video grabado por las cámaras de seguridad.
El violento episodio ocurrió en la farmacia Nueva Era, ubicada en diagonal 78 y 6, donde una mujer ingresó para solicitar una serie de medicamentos. Según indicaron los empleados del local, ante la negativa a entregarles los productos, comenzó una discusión que se intensificó en apenas unos segundos.
De un momento a otro, la mujer se enfureció y golpeó con fuerza una góndola, provocando que todos los productos cayeran al suelo. Fueron las cámaras de seguridad ubicadas en el interior del comercio las que registraron esta primera parte del ataque de furia.
Así fue el ataque de furia en una farmacia de La Plata
Sin embargo, la violenta secuencia no terminó ahí. La mujer caminó hasta la puerta de la farmacia mientras era seguida por una de las empleadas. Al llegar a la puerta, se encontró con su pareja, que la esperaban en la vereda. Lejos de calmarse, la situación empeoró.
Tras una acalorada discusión con la empleada, la mujer le propinó una fuerte patada a la vidriera, provocando la rotura del cristal.
En un segundo video, esta vez captado por una cámara ubicada en el exterior del local, muestra a la farmacéutica corriendo detrás de la joven para intentar alcanzarla y reducirla. Sin embargo, la fuerza de la agresora fue mayor y logró escapar junto a su pareja.
Fuentes policiales indicaron que, luego de la fuga, ambos se retiraron de la zona. Sin embargo, fueron detenidos poco después en la zona de 4 y 58, cuando efectivos de la comisaría Novena que realizaban recorridas preventivas lograron identificarlos.
Según se informó, los sospechosos, de 21 y 25 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como "Daños" y quedó en manos de la UFI N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.
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