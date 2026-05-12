Ataque de furia en una farmacia: una mujer destrozó la vidriera tras discutir con una empleada

Tras una acalorada discusión con la empleada, la mujer le propinó una fuerte patada a la vidriera, provocando la rotura del cristal.

vidriera farmacia

En un segundo video, esta vez captado por una cámara ubicada en el exterior del local, muestra a la farmacéutica corriendo detrás de la joven para intentar alcanzarla y reducirla. Sin embargo, la fuerza de la agresora fue mayor y logró escapar junto a su pareja.

Fuentes policiales indicaron que, luego de la fuga, ambos se retiraron de la zona. Sin embargo, fueron detenidos poco después en la zona de 4 y 58, cuando efectivos de la comisaría Novena que realizaban recorridas preventivas lograron identificarlos.

Según se informó, los sospechosos, de 21 y 25 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como "Daños" y quedó en manos de la UFI N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.