Villa Carlos Paz: golpeó y mantuvo como rehén a su pareja por más de dos horas

Tras ese lapso de tiempo, fue el niño de 10 años de edad quien logró escapar y pedir ayuda, para que posteriormente la libere la policía luego de una negociación con el agresor, que la mantenía como rehén.

El sitio local Carlos Paz Vivo pudo dialogar con la mujer antes de que en la tarde del lunes regresara a Villa María, de donde es oriunda junto a su hijo.

“No sé qué le pasó, pero a la tarde discutimos. Le pedí que se fuera y se fue, con mi hijo fuimos a comprar algo para comer, nos bañamos y nos quedamos tranquilos viendo tele”, contó y agregó: “Golpearon la puerta, y era él. Le pedí que se fuera y me pegó en la cara. Después me agarró de rehén y me tuvo dos horas y media. Le pedí que soltara a mi hijo y él fue quien le avisó al conserje que llamó a la policía”.

Tras el aviso del niño, arribó al lugar el grupo especializado ETER, cuyos efectivos lograron que el agresor depusiera su actitud, y quedó detenido e imputado de ‘privación ilegítima de la libertad, lesiones calificadas y amenazas calificadas’.

“Yo estoy muerta en vida”, lamentó la mujer al relatar el terrible episodio sufrido, y añadió: “No entiendo qué pasó”.

La fiscal de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, investiga el hecho, y en las próximas dispondría del traslado del imputado al penal de Bouwer, ubicado en las afueras de Córdoba Capital.