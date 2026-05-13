El pueblo de Italia de apenas 115 habitantes que busca nuevos vecinos: de cuál se trata

Santo Stefano di Sessanio

Según trascendió, los nuevos residentes podrían recibir hasta 8.000 euros anuales durante tres años, además de un aporte único de hasta 20.000 euros para iniciar una actividad económica. En total, la asistencia económica podría alcanzar los 44.000 euros, aunque el acceso al dinero depende del cumplimiento de determinadas condiciones relacionadas con la residencia permanente y el proyecto laboral presentado.

Santo Stefano di Sessanio

La convocatoria está orientada principalmente a personas de entre 18 y 40 años. Pueden postularse ciudadanos italianos que vivan en otras ciudades, ciudadanos de la Unión Europea y también personas que tengan permiso de residencia permanente válido en Italia. El requisito principal es comprometerse a vivir allí durante al menos cinco años.

Santo Stefano di Sessanio

La economía de Santo Stefano di Sessanio está muy ligada al turismo, la gastronomía y la identidad histórica de la región. Por eso, los proyectos que más se buscan están relacionados con alojamientos rurales, restaurantes de comida típica italiana, artesanías, productos regionales, visitas guiadas y actividades culturales. También hay interés en emprendimientos vinculados con la naturaleza, los servicios para turistas y pequeños oficios.