Explosión en Villa Devoto: bomberos descartan derrumbe de casas linderas

Bomberos descartan derrumbe de casas linderas

"En forma preventiva los vecinos de las viviendas linderas al punto del siniestro fueron evacuados pero no corren riesgo de desmoronamiento", explicó Stabler y confirmó que los vecinos se evacuaron por comodidad porque el suministro de gas y luz en la zona se encuentra interrumpido.

La explosión y posterior incendio sucedieron a raíz de una fuga de gas, donde dos empleados de Metrogas se encontraban trabajando.

Metrogas confirmó en un comunicado la muerte de una persona e informó que un trabajador resultó herido.

Ingreso a las viviendas afectadas y posible demolición controlada

Aún no se ha determinado cuándo ingresaran los trabajadores a las dos viviendas afectadas. Arquitectos están definiendo cómo trabajar en tareas de demolición controlada porque sobre esas estructuras se mantiene el riesgo de derrumbe. "Estimo que por las condiciones en las que se encuentran al menos dos de las viviendas no están habitables por lo que requerirán tareas de demolición", sostuvo el jefe de bomberos. "No hay riesgo de incendio en el lugar en el momento", confirmó Stabler y explicó que hay una guardia de bomberos preventiva en el lugar.

