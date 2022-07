Piden a los vecinos de Villa Gesell no salir de sus casas por la presencia de pumas

Se cree que el animal habría ingresado a la Ciudad desde la playa y fue avistado en dos puntos de la ciudad, en zona céntrica y sur.

"Es necesario aclarar que la hipótesis que establecimos, en conjunto con las autoridades del Municipio y los cuerpos especializados que llegaron de la Provincia de Buenos Aires, es que se trataría de un solo puma; el cual ya regresó a su hábitat natural", señalaron las autoridades locales.

"Esto ocurrió en el sur de Villa Gesell, en el monte de la zona de la localidad de Colonia Marina, lugar por el cual el animal pudo regresar a su hábitat natural. Sin embargo, por precaución aún trabajamos en una segunda hipótesis y es que se trataría de dos pumas", sigue el comunicado.

Frente a esta segunda hipótesis el municipio tomó "una serie de medidas preventivas como patrullaje por los distintos puntos de la ciudad y sus alrededores. Asimismo, continuarán los rastrillajes por la playa y los bosques y sostenemos el pedido a los y las habitantes de que permanezcan en sus casas, puesto que, en caso de haber un segundo animal, este saldría a la noche para regresar a su entorno".

Las tareas investigativas, patrullajes permanente y guardia seguirán durante toda la noche. "En el caso de ser dos pumas diferentes, se recomienda a la comunidad tomar los recaudos necesarios y resguardar a sus mascotas".

Las autoridades aclararon además que "no son animales agresivos y no se han registrado ataques de ellos contra personas, sin embargo, se solicita a los vecinos y vecinas que ante un posible avistamiento tomen los recaudos necesarios para no hacer sentir acorralado o amenazado al animal y comunicarse inmediatamente por vía telefónica a Seguridad al 103 o al 911".

"Recordemos que se tratan de animales protegidos, es por ese motivo que estamos trabajando con personal especializado para que, en caso de haber un segundo puma, resguardar su integridad y garantizar que pueda retornar a su entorno sano y salvo", concluye el comunicado.