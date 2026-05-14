Qué revela la autopsia a la nena de 4 años que murió mordida por un perro en Cosquín

Cómo es el lugar en el que el perro atacó a la chica de 4 años

Videos difundidos por medios locales muestra la cuadra de la casa en la que murió la nena, en el barrio Colinas de Mallín. Se observa el despliegue de médicos y personal judicial y de seguridad, con el tránsito cortado para hacer las pericias.

De acuerdo a El Doce, el ataque ocurrió en el terreno de una marmolería. La nena venía caminando por la calle y, como la puerta estaba abierta, entró al lugar.

El perro estaba comiendo y la niña habría intentado tocarlo, lo que precedió al ataque mortal. Roberto, un trabajador del cementerio se acercó ante el revuelo y encontró a la niña mal herida, con el perro enfurecido. "No dejaba entrar a nadie", aseguró.

Según dijo a Telenoche, estaba haciendo tareas en el lugar cuando escuchó ruidos que le llamaron la atención, entonces se acercó para saber qué pasaba,

“Me acerqué y el perro estaba muy mal, ensañado. No dejaba entrar a nadie”, dijo y precisó que si bien trató de alejar al animal con los elementos que tenía en la mano, cuando lo logró ya era tarde.

“Yo tenía un escobillón y una botella de agua. El perro retrocedió. Fui a verla y la niñita ya no respiraba”, dijo