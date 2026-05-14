Qué revela la autopsia a la nena de 4 años que murió mordida por un perro en Cosquín
El perro mordió a la nena de 4 años, sobre todo en el cuello. Pese a la atención de urgencia de médicos, policías y bomberos, la chica murió en el lugar.
La autopsia a Lara Monzón Molina, la niña de 4 años que murió tras ser atacada por un perro en Cosquín, confirmó que falleció producto de las graves heridas ocasionadas en el ataque por el animal y hay una investigación en curso.
La Fiscalía del segundo turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, informó que la autopsia sobre el cuerpo de la nena indica que la causa eficiente de la muerte fue un shock hipovolémico debido a herida contusa penetrante en el cuello con ruptura de carótida izquierda.
Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que la necropsia permitió observar 14 lesiones profundas en cuello y cabeza, además de 18 excoriaciones, las cuales son características de estigmas de mordeduras.
Aunque el hecho se encuentra en plena investigación, la principal hipótesis que se baraja es que la niña ingresó a un terreno baldío, cerca de su casa, y que en ese momento el perro estaba comiendo, ella se acercó y el animal la atacó de manera feroz.
Por el momento, se trata de establecer si el perro tenía dueño o se trata de un canino callejero.
Cómo es el lugar en el que el perro atacó a la chica de 4 años
Videos difundidos por medios locales muestra la cuadra de la casa en la que murió la nena, en el barrio Colinas de Mallín. Se observa el despliegue de médicos y personal judicial y de seguridad, con el tránsito cortado para hacer las pericias.
De acuerdo a El Doce, el ataque ocurrió en el terreno de una marmolería. La nena venía caminando por la calle y, como la puerta estaba abierta, entró al lugar.
El perro estaba comiendo y la niña habría intentado tocarlo, lo que precedió al ataque mortal. Roberto, un trabajador del cementerio se acercó ante el revuelo y encontró a la niña mal herida, con el perro enfurecido. "No dejaba entrar a nadie", aseguró.
Según dijo a Telenoche, estaba haciendo tareas en el lugar cuando escuchó ruidos que le llamaron la atención, entonces se acercó para saber qué pasaba,
“Me acerqué y el perro estaba muy mal, ensañado. No dejaba entrar a nadie”, dijo y precisó que si bien trató de alejar al animal con los elementos que tenía en la mano, cuando lo logró ya era tarde.
“Yo tenía un escobillón y una botella de agua. El perro retrocedió. Fui a verla y la niñita ya no respiraba”, dijo
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