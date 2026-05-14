Tucumán: un pasajero intentó subir a un avión con un arma cargada dentro de su mochila
El arma fue detectada durante el control de equipaje en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo de Tucumán.
Un pasajero fue detenido en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo de la provincia de Tucumán cuando intentaba abordar un vuelo vuelo con destino a Buenos Aires con un arma cargada dentro de su mochila.
El hecho ocurrió el martes alrededor de las 19 y fue descubierto durante el control de rutina realizado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) previo al embarque de un vuelo de la aerolínea JetSmart.
Según informaron fuentes oficiales, el arma fue descubierta cuando el hombre pasó la mochila por el sistema de inspección de equipaje de mano. En medio del procedimiento, los efectivos revisaron las pertenencias del pasajero y encontraron la Glock cargada, sin ningún tipo de permiso habilitante.
Al constatar que se trataba de un arma de fuego con municiones, el personal de seguridad activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones y redujo inmediatamente al sospechoso.
Todo el procedimiento se realizó en presencia de otros pasajeros, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban a punto de embarcar en el aeropuerto al momento del operativo.
La reacción del pasajero en el aeropuerto de Tucumán
El hombre, oriundo de Tucumán, aseguró ante las autoridades que desconocía que el arma estaba dentro de la mochila y se mostró sorprendido ante el peligroso hallazgo. Sin embargo, esa explicación no evitó que sea demorado de inmediato por disposición judicial.
Si bien hasta el momento no trascendieron datos personales del acusado, se informó que quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal, mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.
La investigación ahora busca establecer cómo llegó el arma a la mochila con la que el pasajero intentaba abordar el avión y si existió algún tipo de irregularidad previa.
El hecho sucede apenas unos días después de que un hombre y una mujer sean detenidos y acusados de “exhibiciones obscenas” a bordo de un avión de Copa Airlines que arribó a Rosario.
El caso causó un gran revuelo y ambos fueron detenidos por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de que la tripulación denunciara una situación íntima ocurrida dentro de la cabina ejecutiva.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario