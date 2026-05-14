Tucumán: un pasajero intentó subir a un avión con un arma cargada dentro de su mochila

La reacción del pasajero en el aeropuerto de Tucumán

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El hombre, oriundo de Tucumán, aseguró ante las autoridades que desconocía que el arma estaba dentro de la mochila y se mostró sorprendido ante el peligroso hallazgo. Sin embargo, esa explicación no evitó que sea demorado de inmediato por disposición judicial.

Si bien hasta el momento no trascendieron datos personales del acusado, se informó que quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal, mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

La investigación ahora busca establecer cómo llegó el arma a la mochila con la que el pasajero intentaba abordar el avión y si existió algún tipo de irregularidad previa.

El hecho sucede apenas unos días después de que un hombre y una mujer sean detenidos y acusados de “exhibiciones obscenas” a bordo de un avión de Copa Airlines que arribó a Rosario.

El caso causó un gran revuelo y ambos fueron detenidos por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de que la tripulación denunciara una situación íntima ocurrida dentro de la cabina ejecutiva.