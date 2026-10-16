Violencia digital: alumnos de otro colegio crearon imágenes sexualizadas de sus compañeras con IA
Las fotografías de chicas de una escuela privada de Villa Bosch fueron manipuladas y difundidas. Las familias piden respuestas de las autoridades.
Un nuevo caso de violencia digital contra adolescentes generó preocupación en la comunidad educativa de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, donde alumnas del Instituto Pío XII denunciaron la circulación de fotografías falsas en las que aparecen desnudas, creadas mediante herramientas de inteligencia artificial (IA).
La situación provocó una protesta de estudiantes y familiares frente al establecimiento, quienes reclamaron medidas para evitar que estos episodios vuelvan a repetirse.
Según denunciaron, los hechos afectaron a estudiantes de distintos cursos y no serían situaciones aisladas. Las familias aseguran que episodios similares ocurrieron durante los últimos tres años, sin que se haya encontrado una solución definitiva.
Analía, la madre de una de las alumnas aseguró que es algo que viene pasando desde hace dos años. "Los chicos generaron imágenes con inteligencia artificial y se cubrió todo. La medida que tomaron fue darles un trabajo practico y cambiarlos de curso".
Uno de los principales reclamos de las familias es que las adolescentes afectadas continúan compartiendo espacios escolares con compañeros señalados como responsables de la creación o difusión de las imágenes.
"Mi hija terminó el año angustiada porque le tocó compartir los meses que quedaban con esos chicos y ahora se volvió a repetir lo mismo", manifestó la madre en diálogo con C5N.
Según denunció Analía los alumnos venden las imágenes por WhatsApp y ante los reclamos de las chicas, los implicados les responden con insultos.
"Lo que nosotros queremos que esto tenga realmente tenga repercusión y que no solo los cambien de curso. Queremos que las chicas vengan y puedan estar tranquilas pensando quien les saca fotos y las divulga. Es gravísimo".
Casos recientes en la Provincia de Buenos Aires
Colegio Modelo Lomas (Lomas de Zamora): Alumnos de tercer año crearon y vendieron imágenes y videos pornográficos falsos de aproximadamente 40 a 50 compañeras, usando una IA de pago para montar sus rostros sobre cuerpos desnudos. El material circuló en páginas para adultos, Telegram y grupos de otros colegios con nombre y apellido. Hubo protestas de padres y alumnos exigiendo respuestas ante lo que denunciaron como encubrimiento inicial.
Colegio Thomas Alva Edison (Ituzaingó): Una adolescente de 15 años descubrió que su rostro había sido colocado en un montaje sexualizado con IA y difundido en Telegram junto a su número de teléfono personal. La afectada comenzó a recibir mensajes de acoso de números desconocidos, lo que destapó una investigación en el ámbito de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil.
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