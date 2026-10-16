Violencia digital: alumnos de otro colegio crearon imágenes sexualizadas de sus compañeras con IA

"Mi hija terminó el año angustiada porque le tocó compartir los meses que quedaban con esos chicos y ahora se volvió a repetir lo mismo", manifestó la madre en diálogo con C5N.

Según denunció Analía los alumnos venden las imágenes por WhatsApp y ante los reclamos de las chicas, los implicados les responden con insultos.

"Lo que nosotros queremos que esto tenga realmente tenga repercusión y que no solo los cambien de curso. Queremos que las chicas vengan y puedan estar tranquilas pensando quien les saca fotos y las divulga. Es gravísimo".

Casos recientes en la Provincia de Buenos Aires

Colegio Modelo Lomas (Lomas de Zamora): Alumnos de tercer año crearon y vendieron imágenes y videos pornográficos falsos de aproximadamente 40 a 50 compañeras, usando una IA de pago para montar sus rostros sobre cuerpos desnudos. El material circuló en páginas para adultos, Telegram y grupos de otros colegios con nombre y apellido. Hubo protestas de padres y alumnos exigiendo respuestas ante lo que denunciaron como encubrimiento inicial.

Colegio Thomas Alva Edison (Ituzaingó): Una adolescente de 15 años descubrió que su rostro había sido colocado en un montaje sexualizado con IA y difundido en Telegram junto a su número de teléfono personal. La afectada comenzó a recibir mensajes de acoso de números desconocidos, lo que destapó una investigación en el ámbito de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil.