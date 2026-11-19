Murió una nena de 8 años en Entre Ríos y su familia denuncia que una compañera la golpeó en la escuela
Aseguran que la víctima fue agredida durante la jornada escolar y cuestionan tanto la actuación de las autoridades educativas como la primera atención médica.
Un doloroso episodio conmociona a Concordia, Entre Ríos, luego de que se conociera la muerte de Oriana Aguerreberry, una nena de 8 años que permaneció internada durante más de dos días antes de fallecer en la madrugada del miércoles.
La familia de la pequeña sostiene que todo comenzó con una agresión dentro del establecimiento educativo al que concurría, donde una compañera supuestamente le pegó en la región de los riñones. A partir de ese momento, según su relato, empezó a sufrir fuertes dolores que derivaron en un progresivo deterioro de su salud.
Celia Toledo, abuela de Oriana, contó que la nena había regresado de la escuela y les había explicado que otra alumna la golpeó cuando estaban por salir al recreo. "Ese día, Oriana volvió de la escuela y nos dijo que le había pegado una niña", recordó la mujer en declaraciones al medio local 7Páginas. Con el correr de las horas, las molestias se hicieron más intensas y la pequeña comenzó a tener dificultades para alimentarse, situación que encendió las alarmas de sus familiares.
Ante ese panorama, el viernes por la noche la llevaron al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde le practicaron una tomografía y distintos análisis. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia familiar, los médicos dispusieron su regreso a casa durante la mañana del sábado, pese a que todavía tenía dolores y dificultades para caminar. Como no presentaba mejorías, sus allegados decidieron trasladarla nuevamente al centro asistencial el domingo por la noche.
En esa segunda oportunidad, los profesionales advirtieron un agravamiento de su estado y resolvieron ingresarla a terapia intensiva pediátrica. Según el relato de su abuela, los estudios permitieron detectar una infección que había afectado varios órganos. Pese a la atención médica, Oriana atravesó distintas complicaciones y murió durante la madrugada del miércoles.
La familia cuestionó a la escuela y denunció una posible negligencia médica
Después de la muerte de la pequeña, sus familiares pusieron el foco en la actuación de la escuela primaria N° 4 Manuel José de Lavardén, donde asistía Oriana. Sostienen que las autoridades no intervinieron adecuadamente frente a la agresión denunciada y también cuestionaron la decisión de otorgarle el alta médica cuando todavía presentaba síntomas.
"Mi nieta era sana. Fue bien a la escuela y volvió con dolor. Acá también hubo negligencia de la primera doctora del hospital, que mandó a Oriana a la casa sin ver los análisis y cuando tenía dolor. Esto se hubiese evitado si actuaban como se debía", expresó Toledo.
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