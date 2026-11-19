La familia cuestionó a la escuela y denunció una posible negligencia médica

Después de la muerte de la pequeña, sus familiares pusieron el foco en la actuación de la escuela primaria N° 4 Manuel José de Lavardén, donde asistía Oriana. Sostienen que las autoridades no intervinieron adecuadamente frente a la agresión denunciada y también cuestionaron la decisión de otorgarle el alta médica cuando todavía presentaba síntomas.

"Mi nieta era sana. Fue bien a la escuela y volvió con dolor. Acá también hubo negligencia de la primera doctora del hospital, que mandó a Oriana a la casa sin ver los análisis y cuando tenía dolor. Esto se hubiese evitado si actuaban como se debía", expresó Toledo.