Los audios amenazantes de la joven que golpeó a su bebé: "Vas a ser la primera en caer"

Los videos sirvieron como pruebas para imputar a Godoy, además de los signos visibles de violencia que los médicos del hospital de Gonnet constataron en el cuerpo del niño.

“Yo grabé el video y presenté las pruebas. Esto pasaba dentro de mi casa. La mamá e Ian estaban viviendo en mi casa. Yo no podía seguir permitiendo eso porque era muy fuerte, era mucha violencia hacia una criatura muy inocente que no tenía por qué estar pagando los errores de nadie”, contó la mujer.

Al ser consultada sobre hacía cuánto que Ian era víctima de violencia, Giuliana contó: “Desde que viven acá, hace dos meses, le pegaba todos los días. Lo hablábamos, le decía que no le pegara. Le pegaba por cualquier cosa", agregó la denunciante a C5N.

“Ian era muy ‘pegote’ a ella y ella siempre le decía ‘correte, pesado, guacho, gordo. Lo trataba de ‘gorda pu...’ como si fuera una nena y siempre le daba una cachetada”, detalló.

"Estoy recibiendo amenazas de ella, grita un montón en los audios. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa ni tengo miedo porque no hice nada malo. A mí me importan mis hijos y la seguridad de ellos. No es nada en contra de ella ni de su familia", agregó Giuliana, que es madre de dos mellizos de la misma edad que Ian.

Giuliana contó que Abigail es hermana de su marido y que, pese a las diferencias familiares, había decidido darles un lugar para vivir porque ‘quería salvarlo de donde estaba, pero el nene seguía sufriendo una mala vida igual. Yo con ella no me hablaba, estaba peleada por cosas familiares. Siempre fue agresiva, mala, pero saqué esas diferencias de lado y pensé en Ian’.

"Él vivía en condiciones precarias, no tenían un lugar estable. Se que Ian estaba mal. Cuando la fui a buscar, su hermano Luis me pidió que cuide a Ian, que ella le pegaba mucho. Una cosa es que te lo digan y otra es verlo. Yo solo quiero que esté bien y se termine todo esto. El papá y la abuela paterna luchan por él", indicó sobre los cuidados del nene.

