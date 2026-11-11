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Ofrecen una recompensa millonaria para atrapar al ex Brigadas Rojas que se fugó en San Telmo

Sociedad

Leonardo Bertulazzi se escapó mientras cumplía arresto domiciliario a la espera de su extradición a Italia.

Leonardo Bertulazzi es italiano y se fugó de un departamento en San Telmo

Leonardo Bertulazzi es italiano y se fugó de un departamento en San Telmo

Tras la fuga de Leonardo Bertulazzi , el exintegrante de las Brigadas Rojas, una organización terrorista de extrema izquierda responsable de atentados, secuestros y asesinatos en Italia, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció el ofrecimiento de una millonaria recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con su paradero y detención.

Bertulazzi, de 74 años, se escapó el martes de un departamento situado sobre la calle Defensa 649, en el barrio porteño de San Telmo, donde cumplía arresto domiciliario a la espera de su extradición a Italia.

Sobre el prófugo pesan dos condenas irrevocables por parte de la justicia italiana que, en total, suman 27 años de prisión.

Fue condenado a 27 años de prisión

Fue condenado a 27 años de prisión

Según se detalló, en mayo de 1985 fue condenado por la Corte d’Assise de Milán por los delitos de participación en banda armada con fines de terrorismo y subversión del orden democrático; tenencia y porte de armas, municiones y explosivos; fabricación y porte de artefactos incendiarios; incendio; apología del delito e incitación a promover asociaciones con fines terroristas y subversivos.

Leonardo Bertulazzi es oriundo de Verona, Italia

Leonardo Bertulazzi es oriundo de Verona, Italia

A su vez, en noviembre de 1985, la Corte d’Assise d’Appello de Génova lo condenó por los delitos de secuestro de personas agravado, robo agravado continuado, violencia privada, porte abusivo de armas y apología del delito.

Una recompensa de $20 millones por datos sobre Leonardo Bertulazzi

Ante la gravedad de los delitos y la necesidad de localizar al prófugo para hacer efectivo el trámite de extradición, el Ministerio de Seguridad Nacional ofrece 20 millones de pesos de recompensa.

Resolución 1168/2026 publicada en el Boletín Oficial

Resolución 1168/2026 publicada en el Boletín Oficial

El monto será otorgado a aquellas personas que, sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero y lograr la captura de Leonardo Bertulazzi.

De acuerdo a la resolución 1168/2026 publicada en el Boletín Oficial, quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.

A su vez, se detalló que el pago de la recompensa será realizado en el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante y con sujeción a las condiciones establecidas en la normativa aplicable.

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