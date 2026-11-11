Ofrecen una recompensa millonaria para atrapar al ex Brigadas Rojas que se fugó en San Telmo

Una recompensa de $20 millones por datos sobre Leonardo Bertulazzi

Ante la gravedad de los delitos y la necesidad de localizar al prófugo para hacer efectivo el trámite de extradición, el Ministerio de Seguridad Nacional ofrece 20 millones de pesos de recompensa.

Resolución 1168/2026 publicada en el Boletín Oficial

El monto será otorgado a aquellas personas que, sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero y lograr la captura de Leonardo Bertulazzi.

De acuerdo a la resolución 1168/2026 publicada en el Boletín Oficial, quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.

A su vez, se detalló que el pago de la recompensa será realizado en el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante y con sujeción a las condiciones establecidas en la normativa aplicable.