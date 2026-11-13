Ofrecen millonaria recompensa por el exmiembro de las Brigadas Rojas que se fugó en San Telmo
El Ministerio de Seguridad ofrece $20 millones por la recaptura del italiano Leonardo Bertulazzi, quien esta semana escapó del departamento donde cumplía arresto domiciliario.
El Gobierno Nacional ofrece una millonaria recompensa para encontrar y recapturar a Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de la organización italiana Brigadas Rojas que recientemente se escapó del departamento de San Telmo donde cumplía arresto domiciliario.
La recompensa de $20 millones fue oficializada por el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante la Resolución 1168/2026 tras un pedido urgente de la jueza federal María Romilda Servini.
Como se sabe, Bertulazzi fue condenado en Italia a 27 años de prisión por terrorismo, robo, tenencia de armas y secuestro agravado, vinculándoselo a la logística del secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978, así como al secuestro del empresario naval Pietro Costa en 1977.
Había ingresado a la Argentina en 2002 y obtenido el estatus de refugiado político en 2004, pero el Poder Ejecutivo revocó esa condición en agosto de 2024 y la Justicia rechazó su último recurso médico, por lo que Interpol ya estaba lista para trasladarlo a su país de origen para que cumpla la condena.
Una fuga de película
Sin embargo, Leonardo Bertulazzi, de 74 años, logró burlar a la custodia policial y fugarse a primeras horas de la mañana del martes pasado del departamento ubicado en el quinto piso de un edificio sobre la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de San Telmo.
Aprovechando el instante exacto en que se realizaba el relevo de la guardia de la Policía Federal apostada en el lugar y en medio de una ciudad con sus fuerzas de seguridad volcadas al operativo por la visita del Papa León XIV, el hombre se quitó la tobillera electrónica sin activar las alarmas del Servicio Penitenciario Federal.
Para lograrlo, ató el dispositivo de rastreo a un tubo y lo rodeó con carne de cerdo, sumando una fuente de calor artificial y un tensiómetro, buscando imitar la temperatura corporal y el pulso humano, con lo que logró engañar sensores remotos durante su huida.
Bertulazzi salió al balcón, se colocó un arnés y descendió cinco pisos hasta caer en un terreno baldío lindero, desde donde ganó la calle y se alejó a pie, según muestran imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la vía pública; pero no sin contratiempos, ya que perdió una mochila que contenía mudas de ropa, maquillaje y una peluca.
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