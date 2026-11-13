Ofrecen millonaria recompensa por el exmiembro de las Brigadas Rojas que se fugó en San Telmo

Aprovechando el instante exacto en que se realizaba el relevo de la guardia de la Policía Federal apostada en el lugar y en medio de una ciudad con sus fuerzas de seguridad volcadas al operativo por la visita del Papa León XIV, el hombre se quitó la tobillera electrónica sin activar las alarmas del Servicio Penitenciario Federal.

Para lograrlo, ató el dispositivo de rastreo a un tubo y lo rodeó con carne de cerdo, sumando una fuente de calor artificial y un tensiómetro, buscando imitar la temperatura corporal y el pulso humano, con lo que logró engañar sensores remotos durante su huida.

Bertulazzi salió al balcón, se colocó un arnés y descendió cinco pisos hasta caer en un terreno baldío lindero, desde donde ganó la calle y se alejó a pie, según muestran imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la vía pública; pero no sin contratiempos, ya que perdió una mochila que contenía mudas de ropa, maquillaje y una peluca.