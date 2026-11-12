Fuga en San Telmo: exterrorista italiano que se escapó presentó un recurso en la Corte Suprema

Leonardo Bertulazzi

Su pareja, según documentos, pagó la tasa para presentar el recurso, con una transferencia de $1,4 millones.

El abogado de Bertulazzi, Rodolfo Yanzón, consideró que Köpcke podría convertirse ahora en objeto de investigación. Hasta el momento no trascendió que haya sido imputada por la fuga.

Cómo se planificó la fuga en San Telmo

La fuga fue descubierta el 10 de noviembre, durante el cambio de guardia de los policías que vigilaban el departamento. Bertulazzi consiguió sacarse la tobillera sin activar las alarmas. Aparentemente, la habría envuelto en un tensiómetro junto con carne de cerdo para alterar las mediciones.

Después usó un arnés para descender desde el quinto piso a un terreno baldío lindero. En la calle, caminó por Bolívar y logró alejarse del lugar pese a la presencia de policías en la puerta del edificio.

Bertulazzi integró en 1970 la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó secuestros y atentados en Italia. Fue condenado en ausencia a 27 años de prisión por su pertenencia al grupo y su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa, en 1977.

Había llegado a Argentina en el 2002 y obtuvo el status de refugiado político en el 2004. Esa condición fue revocada en el 2024, cuando volvió a quedar detenido y empezó a avanzar el proceso de su extradición, que la Corte Suprema había confirmado en el 2025.

El Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizarlo.