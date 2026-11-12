Fuga en San Telmo: exterrorista italiano que se escapó presentó un recurso en la Corte Suprema
Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigate Rosse, presentó una carta una semana antes de escapar del departamento donde cumplía prisión domiciliaria.
La fuga de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que escapó de un departamento de San Telmo, mantiene movilizados a los vecinos del barrio. Ahora, trascendieron detalles sobre sus últimos movimientos y sobre la estrategia judicial mediante la cual pretendía evitar su extradición.
A sus 74 años, el hombre permanecía bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica y custodia de la Policía Federal Argentina (PFA). Sin embargo, Bertulazzi logró abandonar el inmueble sobre la calle Defensa al 600 con un arnés para bajar desde el quinto piso y un dispositivo para burlar el monitoreo electrónico.
El Gobierno lo busca, con una recompensa de $20 millones para quien lo entregue. La PFA regresó ayer al departamento del prófugo en Defensa al 600. Allí, le quitaron el teléfono celular a Betina Köpcke, la pareja de Bertulazzi, oriunda de Alemania, según afirmó a Infobae Rodolfo Yanzón, abogado de Bertulazzi.
“La fuga es solo la decisión desesperada de una serie de violaciones a derechos esenciales, tanto del gobierno como del sistema judicial”, continúa el abogado. Sin embargo, le quedaba una carta en su pelea para no volver a su país. El martes 3 de este mes, una semana antes de la fuga, Bertulazzi había introducido un recurso de queja en la Secretaría N°4 de la Corte Suprema.
El recurso fue presentado luego del rechazo a otra presentación de abogados de Bertulazzi, dictado por la Sala V de la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Guillermo F. Treacy Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Moran a comienzos del mes pasado. Allí, Bertulazzi intentó pelear la revocación de su status de refugiado, reconocida años atrás por la CONARE, lo que fue clave para arrestarlo y finalmente aprobar su extradición, convalidada en 2025, justamente, por la Corte Suprema.
Su pareja, según documentos, pagó la tasa para presentar el recurso, con una transferencia de $1,4 millones.
El abogado de Bertulazzi, Rodolfo Yanzón, consideró que Köpcke podría convertirse ahora en objeto de investigación. Hasta el momento no trascendió que haya sido imputada por la fuga.
Cómo se planificó la fuga en San Telmo
La fuga fue descubierta el 10 de noviembre, durante el cambio de guardia de los policías que vigilaban el departamento. Bertulazzi consiguió sacarse la tobillera sin activar las alarmas. Aparentemente, la habría envuelto en un tensiómetro junto con carne de cerdo para alterar las mediciones.
Después usó un arnés para descender desde el quinto piso a un terreno baldío lindero. En la calle, caminó por Bolívar y logró alejarse del lugar pese a la presencia de policías en la puerta del edificio.
Bertulazzi integró en 1970 la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó secuestros y atentados en Italia. Fue condenado en ausencia a 27 años de prisión por su pertenencia al grupo y su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa, en 1977.
Había llegado a Argentina en el 2002 y obtuvo el status de refugiado político en el 2004. Esa condición fue revocada en el 2024, cuando volvió a quedar detenido y empezó a avanzar el proceso de su extradición, que la Corte Suprema había confirmado en el 2025.
El Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizarlo.
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