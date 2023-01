Violenta pelea de dos mujeres en un tren: "Yo por mi macho no peleo, lo hago por mí"

Una de ellas increpa: “¿Qué peleas por un macho, vos?”.

Como respuesta, la otra le contesta: “Yo estoy todos los días acá arriba, yo no soy ninguna gila, yo me voy hacer respetar no por mi macho, por mi. Yo por mi macho no peleo, lo hago por mí”.

El video fue compartido en las redes sociales por el periodista Mauro Szeta y tuvo mas de 300 mil reproducciones.

La pelea incluyó patadas, piñas y tiradas de pelo mientras el resto de los pasajeros continuaron sentados en sus asientos sin intervenir y grabando con sus celulares la situación.