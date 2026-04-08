Qué es True Crime Community, la subcultura digital a la que pertenecía el tirador de San Cristóbal

En una primera instancia, investigan crímenes reales y desarrollan una fascinación por autores de ataques violentos y tiradores seriales. Luego, comienzan a compartir el material vinculado a estos hechos en foros o sitios web.

computadora desarrolladores software.jpg

En una tercera fase, los integrantes migran hacia grupos cerrados en plataformas como Discord o Telegram. Ahí la dinámica se profundiza: no solo comparten el contenido, sino que también comienzan a glorificar a los perpetradores de los ataques. “Empiezan a imitarlos”, indicó Díaz.

La instancia más crítica, según los investigadores, se da cuando los miembros de la TCC avanzan hacia la planificación. “La principal preocupación es la emulación hasta una cuarta etapa, donde empiezan a planificar ataques, porque ellos quieren imitarlos”, remarcó el comisario, al subrayar la necesidad de detectar estos comportamientos en forma temprana.

Investigan si el tirador y su cómplice pertenecen al movimiento incel

Owen Cooper Adolescencia "Adolescencia", la serie que expone al movimiento incel

En paralelo, se investiga si tanto el tirador como su cómplice responden a otra subcultura digital conocida como el movimiento incel (célibes involuntarios). “Tal cual se vio en la serie Adolescencia, en este caso, se dan todos los indicadores”, expuso el comisario.

En el movimiento incel "estos chicos, posiblemente heterosexuales, odian a las mujeres, considerándola de determinada forma, y odian también a los varones que obtienen relaciones románticas felices”, contextualizó.

Y continuó: “En este caso, llegan a tal odio que cometen masacres contra esa persona, puntualmente. Si bien esta causa está en investigación, se pudieron detectar estos indicadores”.