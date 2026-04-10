Estremecedores resultados de la autopsia al cuerpo de Maitena Garófalo

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Maitena Luz Rojas Garófalo, integrante de la actividad de patín. Acompañamos en este dolor tan grande a su familia, seres queridos y la comunidad del club", expresaron.

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Al mensaje del club se le sumó el pésame del grupo de scouts "Zona 11", al que pertenecía la adolescente.

"Con profundo dolor, acompañamos a la familia y amigos de Maitena ante su partida al Campamento Eterno. Su luz y su sonrisa permanecerán en el corazón de quienes compartieron el camino con ella", expresaron.

"Elevamos una oración en su memoria y deseamos que su familia y amigos encuentren paz y consuelo en este difícil momento", cierra el mensaje del grupo que forma parte de la institución Scouts Argentina.

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