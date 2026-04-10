Estremecedores resultados de la autopsia al cuerpo de Maitena Garófalo
El informe forense ratificó el deceso por causas naturales de la joven de 14 años, desestimando cualquier indicio de criminalidad o participación de terceros.
Tras el hallazgo del cuerpo de Maitena Garófalo de 14 años en General Las Heras, los resultados de la autopsia arrojaron precisiones sobre el caso.
El informe forense determinó que la causa del deceso fue asfixia mecánica por ahorcadura. Asimismo, los peritos establecieron que el fallecimiento se produjo entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, situando la data de muerte entre 24 y 36 horas antes del examen médico.
Así despidieron en redes sociales a Maitena, la chica de 14 años que fue hallada sin vida en Merlo
Un día después de que las autoridades encontraran en la localidad bonaerense de General Las Heras el cuerpo de Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que había desaparecido el miércoles pasado en Merlo, los clubes y grupos en los que participaba le rindieron homenaje en redes sociales.
Mientras los compañeros de clase de Maitena la despidieron con una suelta de globos, la Comisión Directiva del Club Ferrocarril Oeste de Merlo la despidió con un mensaje en sus redes sociales y el anuncio de que la sede bonaerense estaría cerrada este viernes por duelo.
"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Maitena Luz Rojas Garófalo, integrante de la actividad de patín. Acompañamos en este dolor tan grande a su familia, seres queridos y la comunidad del club", expresaron.
Al mensaje del club se le sumó el pésame del grupo de scouts "Zona 11", al que pertenecía la adolescente.
"Con profundo dolor, acompañamos a la familia y amigos de Maitena ante su partida al Campamento Eterno. Su luz y su sonrisa permanecerán en el corazón de quienes compartieron el camino con ella", expresaron.
"Elevamos una oración en su memoria y deseamos que su familia y amigos encuentren paz y consuelo en este difícil momento", cierra el mensaje del grupo que forma parte de la institución Scouts Argentina.
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