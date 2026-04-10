Cierra el Tren de la Costa: las razones

Durante esta etapa específica de la obra, el municipio tiene que efectuar el cruce de los caños colectores pluviales por debajo del tendido de las vías, justo a la altura del paso a nivel ubicado en la calle 33 Orientales. Por razones de seguridad operativa, esta maniobra requiere el corte total de energía eléctrica en todo el tendido de la línea ferroviaria.