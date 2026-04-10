Cierra el Tren de la Costa: las razones
El servicio del Tren de la Costa no funcionará desde el lunes 13 de abril hasta el 3 de mayo por obras pluviales del municipio de San Isidro.
Trenes Argentinos informó de manera oficial que el servicio de pasajeros del Tren de la Costa permanecerá totalmente interrumpido durante un plazo de 21 días. La suspensión comenzará el próximo lunes 13 de abril y se extenderá hasta el domingo 3 de mayo debido a importantes trabajos hidráulicos en la zona.
Las obras en San Isidro y los desvíos de tránsito
La interrupción del servicio se debe a la construcción del aliviador de desagües pluviales en la cuenca Alto Perú, un proyecto estructural que lleva adelante la comuna local con el objetivo de reducir las inundaciones y mejorar el drenaje en distintos barrios del distrito ante los excedentes de lluvias intensas.
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Durante esta etapa específica de la obra, el municipio tiene que efectuar el cruce de los caños colectores pluviales por debajo del tendido de las vías, justo a la altura del paso a nivel ubicado en la calle 33 Orientales. Por razones de seguridad operativa, esta maniobra requiere el corte total de energía eléctrica en todo el tendido de la línea ferroviaria.
Adicionalmente, mientras dure este proceso de excavación y colocación, estará restringido el paso peatonal y vehicular en el mencionado cruce. Las alternativas habilitadas y sugeridas para los transeúntes y automóviles serán por las calles Juan Crisol y Presidente Uriburu.
Desde la empresa estatal recordaron que la duración de las tareas estará sujeta a la progresión técnica de la intervención en el terreno.
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