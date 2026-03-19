Violenta agresión en Mendoza: intentó calmar una pelea y terminó inconsciente en el piso

agresión mendoza

En ese marco, Agustín intentó frenar la pelea y al acercarse a los contrincantes el más robusto de ella le pega de formainesperada una piña en la pera, lo que lo derribó al instante y lo dejó inconsciente algunos segundos. Ante ello, un amigo del joven siguió peleando con el agresor hasta que todos se retiraron.

Agustín cayó al piso y, según reconstruyeron medios locales, actualmente se encuentra internado en un centro de salud. Sufrió una fractura en el maxilar, una fisura en el pómulo y deberá someterse a una intervención quirúrgica por la contusión en el ojo.

“Fue terrible lo que vivimos. Ya radicamos la denuncia, lo vio el médico forense y el agresor está identificado”, relató su madre, en declaraciones a Los Andes. El padre, en tanto, siguió: “El video lo pude ver una sola vez. No entiendo el nivel de maldad y violencia de estos golpeadores, porque salen a buscar problemas nada más”.

De acuerdo con el relato de la víctima, los problemas con los agresores comenzaron dentro del club. El mismo joven que golpeó a Agustín habría estado hostigando, junto a sus amigos, al grupo; según denunciaron, incluso llegó a tomar del cuello a una de las amigas de la víctima. Los cruces continuaron una vez que salieron de la fiesta.

Tras recibir el golpe que lo noqueó, Agustín logró recuperarse y regresar a su casa cerca de las 07:30. Sin embargo, su familia denunció que fue abandonado tanto por los policías presentes como por las autoridades del boliche: “Ni los patovicas ni los policías que estaban en el lugar lo asistieron ni llamaron a una ambulancia”, sostuvo Vanesa, la madre.

“No entiendo cómo nadie hizo nada, no lo puedo creer. Tienen que entender que esto le puede pasar a cualquiera, estos chicos salen con la intención de atacar, no buscan nada más”, agregó Fernando, el padre.

Al llegar a su casa, el joven le dijo a su madre: “Ma, me pegaron”, y se volvió a acostar, mientras ella salía a trabajar. Aunque permaneció en reposo, los dolores continuaron, por lo que el domingo sus padres lo trasladaron a una guardia en Maipú.

Los estudios médicos confirmaron que Agustín sufrió lesiones en el maxilar y en un ojo, y ahora espera ser intervenido en el hospital Santa Isabel de Hungría.

La denuncia quedó en la órbita de la Oficina Fiscal 10 de Maipú, donde los funcionarios judiciales lograron identificar al atacante en base a las imágenes del video filmado por otros jóvenes que seguían de cerca la disputa.

Fernando, el padre de la víctima, contó a radio Mitre Mendoza que su hijo continuaba este jueves nternado porque "tiene fractura ocular, fracturas también en el pómulo, tiene el ojo comprometido, tiene un hematoma en el ojo, la cara, no sé si tiene algún diente".

"Estamos esperando el cirujano", añadió desde el hospital donde está internado y confirmó que la justicia tiene identificados a los tres jóvenes que participaron de la pelea, aunque aún no hubo avances en imputaciones o arrestos.