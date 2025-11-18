Difunden los chats que prueban el bullying que sufría el estudiante que se quitó la vida en la UBA

matias rolfi

"Piensa que aporta, no quiere perjudicar a nadie", convino un estudiante llamado Agustín en un chat de la materia Bioquímica, posiblemente en respuesta a la alumna que señaló que "algún día a ese chico lo va a sacar un profesor sin paciencia".

Los chats difundidos por la familia de Matías Rolfi dan cuenta del trato que recibía online por parte de sus compañeros, en especial de un grupo que aprovechaba cada interacción para rechazar sus aportes, callarlo o tervigersar sus palabras.

Pero además dieron pie a la difusión de otros testimonios de personas que tuvieron que lidiar con el mismo grupo en instancias de bullying.