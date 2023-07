Depositó $75.000, le pasaron el mismo monto a dólares por error y se volvió viral por su decisión

"¿Se acuerda de 'el que depositó dólares, tendrá dólares'? Bueno, ahora los que depositamos pesos, obtenemos dólares", escribió maría al compartir una i

magen de su cuenta bancaria, y explicó: "Fui al banco a depositar 75.000 pesos y mi me depositaron 75.000 dólares. ¿Qué tal? ¿Algún agente inmobiliario por aquí?".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmerymey%2Fstatus%2F1682455319887204357&partner=&hide_thread=false ¿Se acuerda de "el que depositó dólares, tendrá dólares"? Bueno ahora los que depositamos pesos, obtenemos dólares. Fui al banco a depositar 75.000 pesos y mi me depositaron 75.000 dólares. ¿Que tal? ¿Algún agente inmobiliario por aquí? pic.twitter.com/A3h5w2jcx6 — Maria (@merymey) July 21, 2023

La historia de la mujer se volvió rápidamente, recibiendo un sinfín de respuestas y todo tipo de comentarios, por lo que María finalmente tuvo que revelar qué decisión adoptó ante el error que podía beneficiarla económicamente.

"Para los Albertites de la vida que me dan cátedra moral (y que son en general hombres, obvio) el tuit lo hice después de solucionar el problema. No fue una consulta de acción, fue uno legal. ¿Entienden la diferencia o les hago un dibujito? Y no se olviden 'el ladrón juzga por su condición'", señaló la protagonista de la historia viral.

Según dijo en una de las respuestas, al instante de advertir el error, volvió al banco a reportarlo y el cajero "lo corrigió en 1 segundo", aunque decidió quedarse con el ticket con los 75.000 dólares para volver a acordarse de la anécdota cada tanto.

image.png

Las reacciones:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmmilxs%2Fstatus%2F1682473067958738944&partner=&hide_thread=false el cajero cuando le arqueen la caja https://t.co/jace9TEgw0 pic.twitter.com/mgI5qxyqlz — milagros (@mmilxs) July 21, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDramaque3n_7%2Fstatus%2F1682474434228023296&partner=&hide_thread=false Im so sorry pero estamos en Argentina. Lo transfiero automáticamente a otro banco, y en el mismo momento paso a ventanilla a sacarlo. Si pasa, pasa. https://t.co/PgZ2v9NiEX — Lenchu (@Dramaque3n_7) July 21, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmsq_ar%2Fstatus%2F1682489446896222209&partner=&hide_thread=false Depositó 75,000 ARS y le dieron 75,000 USD. Volvio la epoca menemista, muchachos. Tenemos dolar 1:1 otra vez. https://t.co/hE8PvloxtK — marian.eth (@msq_ar) July 21, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fossypalermo27%2Fstatus%2F1682746341930270721&partner=&hide_thread=false Cosas que no te van a pasar en tu puta vida https://t.co/QMrIntTfFf — Ossy Palermo (@ossypalermo27) July 22, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGabbiFQ%2Fstatus%2F1682466934745382912&partner=&hide_thread=false Ya empezo la dolarizacion gente ahora q me depositen 200 lucas verdes de sueldo https://t.co/elm0OhP9jr — Gabi (@GabbiFQ) July 21, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDiegoEPagliosa%2Fstatus%2F1682462042446262272&partner=&hide_thread=false En vez de tuitearlo me armo una cuenta en las islas bahamas y la transfiero a la velocidad de la luz, después vemos que pasa https://t.co/oObDB1Tea5 — Diego Pagliosa (@DiegoEPagliosa) July 21, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDraculaOK%2Fstatus%2F1682492597665689600&partner=&hide_thread=false Me llega a pasar a mí y ya estaría tuiteando desde Aruba https://t.co/tFMx1ouOxP pic.twitter.com/bErFiqSh7k — el agrotóxico (@DraculaOK) July 21, 2023