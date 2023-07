El test viral para descubrir rasgos ocultos en tu personalidad

Qué es lo primero que ves en la imagen

El primer paso es mirar la imagen y quedarte con el primer elemento que viste. Hay varias opciones y en base a tu elección podés descubrir algo angustiante de vos. Así también como conocer las claves para dar lo mejor de ti en un futuro próximo.

Test visual.png

Resultados del test viral

Mujer del vestido:

Si viste esta imagen quiere decir que sos una persona enamorada de la apariencia física. Acostumbras a ser una persona vanidosa y que siente una imperiosa necesidad de lucir siempre bien ante el resto de personas. Te encanta que te halaguen, sobre todo cuando ayudan a mejorar tu estilo, si bien esto no quiere decir que juzgues a los demás por su apariencia o que estés obsesionado con la tuya, pero sí que es un factor importante para vos. En aquellos casos en los que la comparación no te resulte favorable, tu estado de ánimo puede decaer y ser angustiante. Durante estas situaciones acostumbran a florecer tus inseguridades y miedos.

Río:

Significa que eres una persona enamorada de tu trabajo. A pesar de que sos consciente de que necesitas un equilibrio en tu vida, sos un adicto a este aspecto de la misma. Acostumbras a tener dificultades para sobreponer a tus seres queridos ante tus objetivos profesionales y le das una gran importancia tanto a lo material como a tu estatus a nivel social.

Puente:

Sos una persona que se caracteriza por tener falta de empatía. No significa que seas “de hielo” ante los problemas de los demás, pero no acostumbras a prestar demasiada atención a lo que piensan o sienten los demás. No es algo que hagas a propósito y con plena conciencia, sino que lo haces sin pensar.

En pocas ocasiones les preguntas a tus seres queridos cómo están, y por ello, ellos son conscientes de que no sos la persona más emocional y tampoco suelen preocuparse por ti.

