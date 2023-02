La turista española volvió a pinchar y se volvió viral por sus quejas

La española ahora está conociendo la Costa Atlántica argentina, y al parecer volvió a pinchar un neumático de su auto de alquiler.

española pincha goma

"He vuelto a pinchar una rueda. Esto es una broma, es la tercera rueda que pincho en este viaje. Luego dicen que no me queje del país... ¿cómo no me voy a quejar del país? Y si esto es para un hombre, tuve que enseñarle yo a cambiarla. Casi me atropellan al lado de la autopista, esto es una locura", se quejó Méndez, otra vez filmándose mientras maneja, algo que al menos en Argentina, está prohibido.

Lo cierto es que la turista continuó su cambio y ahora se encuentra visitante localidades de la costa atlántica bonaerense. Y aprovechó para comparar irónicamente las playas de Cariló con las de Mallorca.

