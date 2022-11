Polémica por la rifa que lanzó "el nene de las tortas"

"El que la gane la va a estar pagando '1000 pesitos' nada más. Aprovechen esta oportunidad, háganme caso", agregó el nene de 11 años. Su plan es comprar un auto con la plata que recaude, y el dinero excedente será utilizado para llevar regalos de Navidad a hospitales y comedores de la provincia de Buenos Aires.

Pero en seguida le llegaron mensajes privados de personas que le advertían que "ya es muy notorio" como lo "usan" sus padres, o que directamente atabcaban a su madre.

"Bueno, así como este (mensaje) recibí muchos, y otros insultando. Así que está mal que haga sorteos o que junte (fondos) para otros chicos. No sé para qué me siguen si tanto les molesta", expresó públicamente Joaquín al compartir capturas de los ataques.

joaquín también sintió la necesidad de explicar cuestiones sobre su salud y aclaró: "Nadie conoce a mi familia, pero ellos me apoyan en todo, me dan la libertad de decir lo que pienso y hacer lo que me gusta. A mí y a mis hermanos nos enseñan igual".

Esta no fue la primera vez que "el nene de las tortas" causa polémica en redes sociales, y siempre por la supuesta utilización mediática de su familia -en especial sus padres- para conseguir fondos.