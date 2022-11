Revelaron el origen del "fantasma" del Sanatorio Finochietto

Pero, ¿cómo llegó el video viral a la pantalla de televisión?

"El día anterior (a la publicación de había ido a atenderse Antonio Laje al Sanatorio Finochietto, y por eso desde el Finochietto le mandaron a Laje el video y por eso él lo pasó en su programa", explicó Karina Iavícoli, quien consultó al médico Guillermo Capuya, responsable de Relaciones Institucionales del Finochietto.

"La puerta no andaba bien, estimo que hoy ya la arreglaron, por eso se abre y se cierra sola. Justo, casualmente, el señor de seguridad estaba solo y no anotó nada. Y luego fueron a controlar esa papeleta y hablaron con la empresa de seguridad que lo tiene contratado y que ya lo apartó de su cargo", agregó Iavícoli.

Más allá de la falta de discreción del equipo de Seguridad "se está viendo es si fue una joda o si el señor tiene problemas psicológicos", convino.

La respuesta de Capuya sobre el "fantasma del Finochietto"

"El personal de seguridad del sanatorio no tiene vínculo con la institución, es tercerizado, y pertenece a la empresa Securitas", contó el médico al sitio Infobae.

Desde esa empresa "dijeron que la persona registró a alguien que había muerto, y eso no está, no hay nada, no hay registro del ingreso que dice esta persona".

"Lo dice él, no está registrado el nombre. No hay registros, eso es mentira", agregó el médico, todavía contrariado por la pérdida de tiempo y el papelón en redes sociales a nivel mundial.

"Me llamaron desde Estados Unidos, México, Panamá, por algo que casi seguro, lo puedo asegurar, es una situación armada. No sé si para hacer una broma o qué, pero se viralizó. Lo que yo no creo es en fantasmas".