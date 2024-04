Video: una turista se enamoró de los hombres argentinos por un particular motivo

Una estadounidense se enamoró de los hombres argentinos por el perfume que usan. "No existe nada igual en toda Latinoamérica, me vuelvo loca", dijo. La mujer publicó en sus redes sociales un video en el que asegura: "No puedo empezar a contarles cuántas veces tuve que detenerme de perseguir a hombres por la calle, ya sean de 18 o de 80, altos o bajos, gordos o delgados, feos o hermosos".