MinutoUno

Frenética persecución policial en La Boca: así detuvieron a un motochorro

Sociedad

El delincuente, de 18 años, contaba con ocho antecedentes penales. Fue apresado tras robarle el celular a una mujer.

Frenética persecución policial en La Boca: así detuvieron a un motochorro

Un motochorro fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de La Boca luego de robarle el celular a una mujer en las inmediaciones de la avenida Regimiento de Patricios. El aviso a los efectivos policiales desencadenó en una incesante persecución que culminó a las pocas cuadras, sobre los carriles del Metrobús.

Todo se inició cuando transeúntes alertaron a los efectivos del Departamento Motorizada de la Policía de la Ciudad sobre el robo de un celular a una mujer. Personal que transitaba la zona inició entonces una vertiginosa persecución para dar con el delincuente quien, tras cometer el arrebato, se dio a la fuga por Aristóbulo del Valle, sentido avenida Almirante Brown.

La trepidante secuencia quedó registrada en un video que da cuenta de la velocidad de la fuga del motochorro y la apremiante reacción de los efectivos de la Policía porteña, con un acelerado despliegue para cerrarle el paso al ladrón y detener su huida.

En consecuencia, los efectivos emprendieron la persecución hasta que lograron dar con el motochorro en Almirante Brown al 700, sobre el carril del Metrobús: “¡Tirate al piso, tirate al piso!”, le exigió el policía al delincuente, que optó por bajarse de la moto, levantar ambas manos y responder a la orden.

motochorro detenido en la boca

El motochorro fue reducido e identificado para confirmar en los sistemas que tenía antecedentes.

motochorro detenido en la boca

Según informaron fuentes policiales, el delincuente tiene 18 años y acumula ocho antecedentes penales por delitos de robo, hurto y robo en poblado y en banda desde 2022.

Cuando los efectivos realizaron la requisa en presencia de testigos, dentro de la mochila del delincuente encontraron el celular que previamente le había robado a la mujer en la vía pública.

motochorro detenido en la boca

En tanto, se comprobó que la moto Yamaha XTZ Lander 250 en la que se trasladaba el ladrón tenía el sistema de arranque violentado y estaba a nombre de otra persona, por lo que se presume que también podría haber sido robada.

motochorro detenido en la boca

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 63, a cargo del doctor Peluffo y ante la Secretaría 81 del doctor Polverini, se dispuso la detención del delincuente, además del secuestro del teléfono y de la moto.

motochorro detenido en la boca

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas