Frenética persecución policial en La Boca: así detuvieron a un motochorro
El delincuente, de 18 años, contaba con ocho antecedentes penales. Fue apresado tras robarle el celular a una mujer.
Un motochorro fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de La Boca luego de robarle el celular a una mujer en las inmediaciones de la avenida Regimiento de Patricios. El aviso a los efectivos policiales desencadenó en una incesante persecución que culminó a las pocas cuadras, sobre los carriles del Metrobús.
Todo se inició cuando transeúntes alertaron a los efectivos del Departamento Motorizada de la Policía de la Ciudad sobre el robo de un celular a una mujer. Personal que transitaba la zona inició entonces una vertiginosa persecución para dar con el delincuente quien, tras cometer el arrebato, se dio a la fuga por Aristóbulo del Valle, sentido avenida Almirante Brown.
La trepidante secuencia quedó registrada en un video que da cuenta de la velocidad de la fuga del motochorro y la apremiante reacción de los efectivos de la Policía porteña, con un acelerado despliegue para cerrarle el paso al ladrón y detener su huida.
En consecuencia, los efectivos emprendieron la persecución hasta que lograron dar con el motochorro en Almirante Brown al 700, sobre el carril del Metrobús: “¡Tirate al piso, tirate al piso!”, le exigió el policía al delincuente, que optó por bajarse de la moto, levantar ambas manos y responder a la orden.
El motochorro fue reducido e identificado para confirmar en los sistemas que tenía antecedentes.
Según informaron fuentes policiales, el delincuente tiene 18 años y acumula ocho antecedentes penales por delitos de robo, hurto y robo en poblado y en banda desde 2022.
Cuando los efectivos realizaron la requisa en presencia de testigos, dentro de la mochila del delincuente encontraron el celular que previamente le había robado a la mujer en la vía pública.
En tanto, se comprobó que la moto Yamaha XTZ Lander 250 en la que se trasladaba el ladrón tenía el sistema de arranque violentado y estaba a nombre de otra persona, por lo que se presume que también podría haber sido robada.
Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 63, a cargo del doctor Peluffo y ante la Secretaría 81 del doctor Polverini, se dispuso la detención del delincuente, además del secuestro del teléfono y de la moto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario