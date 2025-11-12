Frenética persecución policial en La Boca: así detuvieron a un motochorro

motochorro detenido en la boca

Según informaron fuentes policiales, el delincuente tiene 18 años y acumula ocho antecedentes penales por delitos de robo, hurto y robo en poblado y en banda desde 2022.

Cuando los efectivos realizaron la requisa en presencia de testigos, dentro de la mochila del delincuente encontraron el celular que previamente le había robado a la mujer en la vía pública.

En tanto, se comprobó que la moto Yamaha XTZ Lander 250 en la que se trasladaba el ladrón tenía el sistema de arranque violentado y estaba a nombre de otra persona, por lo que se presume que también podría haber sido robada.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 63, a cargo del doctor Peluffo y ante la Secretaría 81 del doctor Polverini, se dispuso la detención del delincuente, además del secuestro del teléfono y de la moto.

