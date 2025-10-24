VTV con beneficios: se confirmó el costo del trámite y algunas modificaciones

El beneficio exclusivo de la VTV en octubre 2025

El gobierno bonaerense ofrece un 50% de descuento en el pago de la VTV a los jubilados y pensionados. Este se otorga solo una vez al año y para un único vehículo de su titularidad con el control técnico vigente. Sin embargo, no puede acumularse con otros beneficios previstos por la normativa actual.